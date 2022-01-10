竹篙灣檢疫中心、新冠肺炎隔離沒有Wi-Fi！4大電訊商送100GB/無限數據及申請方法教學｜受 Omicron 變種病毒影響，香港即將迎來第 5 波的新冠肺炎疫情；今次的變種在傳播性上比從前的版本更為強勁，隨著感染範圍擴大，恐怕未來要入住檢疫中心進行隔離觀察的市民將會增加。而香港電訊商亦在此時推出不同的隔離數據優惠政策，以免旗下用戶因突如其來的隔離而與世隔絕。



因為曾與確診者接觸而需要隔離？起碼還有額外的數據可以動用、在接下來的 21 日不需要省著數據用（林勇 攝）

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四大電訊商用戶 隔離期間最少送 100GB 數據

上年中第3～4波疫情來襲之時，csl 就曾自發為須入隔離營的港人提供額外的流動數據，不過今次連其餘的三大電訊商 3HK、中國移動以及 SmarTone 都加入贈送數據及通話分鐘的行列，只不過贈送數據／豁免收費的條件亦變成僅限於已於這些電訊商旗下簽約的客戶。

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四大電訊商今次贈送予受隔離客戶的數據用量，最少都有 100GB，基本使用應已足夠捱過最長 21 日的隔離時間，不過也有電訊商提供的是額外 300GB、甚至是無限的數據用量。

中國移動香港 CMHK 就決定豁免用戶在隔離期間所有數據及通話之費用，變相提供了無限上網（圖 中國移動香港）

除了竹篙灣檢疫中心，被列作檢疫中心、用於隔離酒店的香港荃灣絲麗酒店、香港麗悦酒店、觀塘帝盛酒店同樣被列為優惠的適用範圍。由於因肺炎需要隔離的人士，往往只得幾個小時甚至更短的通知期，各大電訊商並不需要各位事前作出任何準備，並都提供了專用的聯絡方式、以作額外的數據贈送安排👇👇👇

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竹篙灣檢測中心實地測試儲值卡網速

有免費數據，但速度又如何呢？《香港01》科技玩物記者早前就於竹篙灣檢測中心兩個地點作網絡實測，包括入口以及隔離營邊緣位置，利用iPhone 12系列手機插入不同電訊網絡的SIM，再配以Speed Test app以及Netflix app作下載網速測試，好讓以最貼近用戶的實際情況來測試。

👇👇5個電訊商月費sim卡以及6款儲值卡／無約Sim於竹篙灣檢測中心實地測速，另外還附加選購貼士建議👇👇

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