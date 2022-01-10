新版iPhone SE將用A15仿生晶片對應5G　或在三月Apple Event公布

上週曾有關於蘋果大眾向 iPhone SE 5G 手機資訊在海外流傳，當時曾有消息指這款預計售價更相宜作品，最快仍要等六月左右才能現身，但據最新資訊看來，其面世時間可能較想像中早。有消息指蘋果最快或在三四月復復節檔期舉行 Apple Event，以儘快讓 iPhone SE 提出市面。



外媒引述資深爆料人、彭博社 Mark Gurman 發言指，蘋果似乎已在籌備 2022 年首次 Apple Event 活動，據透露發佈會時間將於近月舉行，普遍預期在三至四月左右；至於發佈會重點產品，將包括早前傳言、對應 5G 網絡的 iPhone SE，而裝置描述就跟之前流傳資訊大致相同，包括沿用現有 iPhone SE（2020）外觀，而主要改動在硬件配置等部份。

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此前曾有消息指，iPhone SE 5G 主要改動，為將 A15 仿生晶片跟 5G 網絡等功能，放進現有 iPhone SE（2020）機身中，其他配置像 Touch ID、4.7 吋 LCD 螢幕等均予以保留。至於三或四月舉行 Apple Event 的其他重點裝置，如配備 M1 或更新代 Apple Silicon 晶片組的 Mac、Mac Pro 跟 MacBook Air 等裝置，就有待進一步資訊確認。

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