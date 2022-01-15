CES 2022 發布會上，公開了很多新科技產品，以及未來概念，而這個 2022 年首個大型發布會上公開的產品，大多是今年非常值得期望的科技產品。The Verge 網站就評選出 CES 2022 9 大最佳的產品，當中可能有些會成為你今年將會入手的心頭好。



Samsung Odyssey Ark（The Verge）

👉iPhone 14｜7大傳聞：加大屏幕去瀏海、將使用Samsung獨家技術

【CES 2022最佳產品＋最佳螢幕】

Samsung Odyssey Ark

Samsung 發布旗下最大的曲面螢幕，Odyssey Ark具55吋 16:9 4K 螢幕，更可以縱向使用，弧形畫面甚至超越用家的視線，類似Tesla的擋風玻璃，亦可切換成三個螢幕區域，適合不同使用需要的用家。

ROG Zephyrus G14（The Verge）

👉Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死

【CES 2022最佳手提電腦】

ROG Zephyrus G14

The Verge編輯表示，多年來一直抱怨 Zephyrus G14 沒有鏡頭，新版終於內置了鏡頭，還將 RTX 3060 GPU 換成 AMD Radeon 6800S，以及AMD Ryzen 9 6900HS CPU，成市場上硬件最好的電競Notebook。

👉iOS 15.2更新增加一大超實用、強大功能 iPhone用家盡快升級

👇👇點圖一次過睇2022年9大最期望科技產品👇👇

+ 5

資料來源：theverge

同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim



Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim