手機傷眼｜現在智能手機十分著及，不論男女老少都人手一部，亦因為如此，不少用戶都建立了一個共同的壞習慣 － 在關燈之後繼續用手機、玩遊戲，但其實這對眼睛有不少壞處，長期下去更有可能影響視力、甚至有致瞎風險。



在關燈之後繼續用手機、玩遊戲，但其實這對眼睛有不少壞處，長期下去更有可能影響視力、甚至有致瞎風險。（網上圖片）

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央視：黑暗中看手機或誘發青光眼

「摸黑玩手機會傷眼」其實早已是老生常談，但危害有多深卻並非人人都知道。中國中央電視台日前於報導中就引用醫生意見，提醒觀眾勿在黑暗中玩手機，指會提升青光眼的患病風險。

同時央視報導又提到，對中老年人而言，手機光線對眼底黃斑部、對晶體的刺激，都會導致白內障、黃斑病變的發生率增高。

👇👇黑暗中看手機或致4大眼疾原因解構👇👇

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資料來源：央視新聞、陝西台、康健

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連夜看手機，或許也是因為未能入睡，內地近年興起的「哄睡師」，主要指以語音聊天平台接單，並以說故事、白噪音或類似 ASMR 的語音對話為客戶達到放鬆、助眠的效果。然而在助人入眠以外，語音聊天的內容實在太過廣泛，👉👉👉不少語音平台的「供需」發展逐漸傾向色情，用戶原本要好好入眠，卻因為「血脈沸騰」而久久未能進睡。