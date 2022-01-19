虎年就快到，各大電器商都搶先在農曆新年前，推出網店優惠，等大家在大掃除的同時，可以在網上入手新電器去舊迎新。蘇寧和豐澤網店都分別推出新年優惠，除了 iPhone 13﹑Panasonic 4K電視﹑AirPods 3 限時折扣外，更可輸入有優惠碼折上折。



蘇寧網店消費滿 $499 減 $50（蘇寧網店截圖）

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由即日起到 2 月 3 日，在蘇寧網店消費滿 $499，都可以輸入優惠碼再減 $50。期間購買即送利是封，以及有機會得到 Astro Boy 可摺疊小桌子。而在即日起起 1 月 27 日，分別會推出三次「0 時開搶」，分別有 B&O Play E6 無線耳機﹑Panasonic 43吋 4K 電視﹑Apple Watch Series 7 等限量優惠。

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豐澤網店由即日起至 1 月 23 日，推出「豐澤快閃購」活動，一連四日限時 10 點開始開搶多款數碼產品，包括 Nintendo Switch﹑iPhone 13﹑AirPods 3﹑NETGEAR AX1800 路由器等，想知有什麼劈價產品要留意？即放大下圖睇：

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