蜘蛛俠全手工製手辦模型｜Marvel 最新電影《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》上映後大受好評，其周邊產品自然也是如雨後春筍般推出市場。但如果市場買到的太昂貴又不合自己心意，Fans 又會怎辦？南韓一位神人級 YouTuber 就選擇了自己手工製作一款蜘蛛俠手辦。



為了一款自己喜愛的手辦，你可以去到幾盡？有人就決定自己由零開始打造（圖 Sanago@YouTube）

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嫌SHF太貴、神人全手工製作鋼鐵蜘蛛俠手辦

南韓 YouTuber Sanago（頻道名：사나고 Sanago），擅長以 3D 塗鴉筆製作不同的模型、工藝品，在 2022 年剛好是他踏入 YouTube 界 4 周年，剛巧又碰上《蜘蛛俠：不戰無歸》在南韓上映且大受歡迎，想買入一款蜘蛛俠玩具卻又嫌太貴，遂決定手工製作一款屬於自己的鋼鐵蜘蛛俠手辦。

Sanago 以 3D 塗鴉筆由框架起逐個步驟製作出全彩且加了 LED 的蜘蛛俠手辦，歷時足足一個月（圖 Sanago@YouTube）

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這個手辦不單由零開始全手工製作，而且還逐部上色及加入 LED 燈裝飾，可謂完美還原了 Marvel MCU 電影中 Iron Spider-Man，成品質素已經可以媲美數千元級數的官方手辦出品。

👇👇👇Sanago手工製 Iron Spider-Man 製作全過程👇👇👇

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《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫，相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影，殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+，卻未見其蹤影。全文在此👉蜘蛛俠不戰無歸｜票房大賺Marvel卻沒錢分？一文看清蜘蛛俠版權史