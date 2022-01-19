iPhone Lightning或將轉USB Type-C｜自從蘋果推出Lightning接頭以來，iPhone、iPad等Apple行動裝置大都以Lightning頭為標準配備；雖然不用分底面的Lightning頭是好用，但對於同時擁有Android及Apple產品的用家來說，要分別準備多條Lightning線、Type-C線以至mini USB線的時候就始終有些不便，而且也不環保。 不過來到2022年，越愈來愈消息顯示Lightning和USB線分家的時代或許要準備結束了。



或許很快就不用再分「iPhone線」「Android線」了。

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中國工信部支持統一充電口 對用家來說亦便利

全國政協委員、網易CEO丁磊早前向中國工業和信息化部（工信部）發出《關於統一智能電子設備充電器標准端口 進一步減少電子垃圾助力碳中和的提案》提案，指「用戶更換設備後，原有充電器、數據線大多閒置，造成巨大浪費。大力推進充電接口、技術融合，有利於降低電子垃圾，提高資源利用效率」；並應由政府代替企業、代替市場做主，對充電技術標准進行統一，以減少電子垃圾。

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而中國工信部亦在1月10日以書面正式回應提案，表示同意提案，並且目前已就「加強終端設備充電技術規范制定」、「促進各項快速充電技術融合互通」以及「推動廢棄電器電子回收利用工作」展開工作；下一步將加速制定「推動工業資源綜合利用的實施方案」，完善標准體系、推動充電接口及技術融合統一，要求科研機構、產業鏈上下游企業攜手合作制定相關標準。

中國工信部雖然沒有明確指出要用哪口個標準，按常理考量自然是USB-C，而首當其衝的當然也就是iPhone了。

全球統一充電接口已是大方向，去年歐盟、美國到今年中國等機構都宣布要推動電子產品標準化，其中歐盟提案更會強制要求多種電子產品需要改成USB Type-C連接埠，否則將會面臨罰款或停售。

不過歐盟法案雖然要求統一充電接口，卻沒限制手機一定要有接口不可；如果將來的iPhone改成無插口設計，以無線磁吸充電和藍芽/Wi-Fi等無線技術連接耳機其他設備，亦是一個方向。

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