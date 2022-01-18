【吉卜力 / AI / 真人化】最近一兩年十分流行以AI人工智能技術將動漫角色真人化，繼《咒術迴戰》、《男兒當入樽》（SLAM DUNK／灌籃高手）和《龍珠》Dragon Ball之後，今次就在全球均享負盛名的吉卜力工作室旗下各動畫電影的女角色以AI來計算真人版的外貌。或者是因為吉卜力在角色設計上的風格較為樸素，AI計算出來的真人版效果極好，而且大都十分靚女相當「養眼」！



幽默公主珊珊的AI真人化還原度高之餘又勁靚女。

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AI生成吉卜力真人模樣 網民大表讚嘆

近年相當流行以Artbreeder等AI技術配合Photoshop等圖像加工軟件來摸擬出各個動漫角色的「真人」模樣，今次就到吉卜力旗下各作的角色被「真人化」。今次真人化的效果非常出色，可能是因為本身吉卜力的角色設計較為樸素，不會太過美型或「下巴尖到插死人」等較誇張的動漫表現手法，因此模擬出來的結果也十分貼近現實中美少女外觀，極具真實感。

即睇網民以AI生成吉卜力角色真人化外貌：

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日本網民看到模擬結果後也紛紛表示讚嘆，留下如「AI也做得太好了」「也太真實了」「快跟據這個模樣在全日本尋找人員來拍真人版」「哈爾好靚仔」等正面評價。

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