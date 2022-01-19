One Piece 二創版80歲的草帽小子一伙　關愛座版路飛竟成這樣子…

One Piece 網民二創 80歲的草帽小子一伙｜為紀念《海賊王》動畫播放1000回，YouTube頻道「Norridzuan Art」以尾田榮一郎的畫風，創作出一批20年後、40年、60年後，角色於不同年紀的二創插畫，草帽小子一伙全部變成80歲老公公老婆婆，想像力非常豐富，路飛的橡皮會否鬆弛？奈美80歲時究竟會是怎個樣子？卓洛還有牙咬刀用三刀流嗎？即睇角色的年齡變化！



20年後的草帽海賊團

為免《海賊王》fans 心臟負荷不來，先看看20年後，路飛、奈美們40歲左右的樣子吧。你看路飛真的開始有點像一個黑髮版的撒古斯。而奈美則沒大變化，是個漂亮的40路美魔女（笑）。

39歲版路飛（Norridzuan Art 影片截圖）

40歲版奈美（Norridzuan Art 影片截圖）

其他角色20年後造型（點圖放大）

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40年後的海賊耆英

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60年後要座關愛座的路飛

大家準備好未？能接受到路飛變了老伯伯的樣子嗎？這批80歲版草帽小子一伙原創性非常高，外型真的超乎想像，布魯克變成了Marvel的「Ghost Rider」呢……

「我咁靚仔，老咗點解會變成咁樣……」

1、2、3點擊入去睇睇啦！

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