Apple回應iPhone 13粉屏問題　疑與軟件有關　官方建議先資料備份

最近，iPhone 13系列的「粉屏」事件已經被網友們吵翻，隨着粉屏的情況，偶爾也會伴有閃退、自動重啟等問題，這也不禁讓用戶們認為這是蘋果的質量問題。
而近日，蘋果官方回應了此事：「這並不是硬件方面的問題！」
Apple官方回應，要解決粉屏問題，要先將資料備份好。
蘋果官方還建議，將用戶的數據備份，並且更新iOS 15的最新版本，目前iOS 15.3將會提前到來，以解決該問題。
此次的粉屏和之前的綠屏還不太一樣，綠屏是因為產品屏幕的品控問題，導致手機左右兩邊在屏幕全黑背景的情況下，會泛出綠光。而粉屏是整體的正面都是粉色，根本無法操作！
而目前蘋果並沒有明確的聲稱iPhone 13的問題將在哪個iOS版本修復，而截止發稿前該問題仍然存在，並且規模很大。
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