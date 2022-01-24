抖音平台嚴厲處理違規直播　官方賬號在宣傳反詐騙訊息時竟被封

1月23日消息，近日抖音正在處理違規賬號，清理違規視頻等。結果在一天的直播間中，抖音安全中心竟然自己被封了。



據悉，抖音安全中心是抖音官方賬號，在直播當中為了宣傳反詐，主播向用戶介紹哪些行為存在風險，假裝「騙子」發送疑似詐騙內容，觸發了抖音安全智能防禦系統（抖音小安），私信被封，現已申訴成功。

抖音小安是官方直播賬號，但在直播期間卻因觸發安全智能防禦系統而遭中斷封號。

據了解，「抖音小安」是抖音聯合28地公安通過彈窗、視頻等方式，幫助用戶識別和抵禦詐騙風險的產品。從抖音直播間這次事件可以看出，這個防禦系統還是挺靈的。

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