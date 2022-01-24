抖音平台嚴厲處理違規直播　官方賬號在宣傳反詐騙訊息時竟被封

1月23日消息，近日抖音正在處理違規賬號，清理違規視頻等。結果在一天的直播間中，抖音安全中心竟然自己被封了。
據悉，抖音安全中心是抖音官方賬號，在直播當中為了宣傳反詐，主播向用戶介紹哪些行為存在風險，假裝「騙子」發送疑似詐騙內容，觸發了抖音安全智能防禦系統（抖音小安），私信被封，現已申訴成功。
抖音小安是官方直播賬號，但在直播期間卻因觸發安全智能防禦系統而遭中斷封號。
據了解，「抖音小安」是抖音聯合28地公安通過彈窗、視頻等方式，幫助用戶識別和抵禦詐騙風險的產品。從抖音直播間這次事件可以看出，這個防禦系統還是挺靈的。
延伸閲讀：加密貨幣交易平台遭入侵 逾400賬戶資產被盜 損失近3400萬美元▼▼▼
+7
延伸閲讀：Android用戶快刪！8款詐騙App可逃過審查機制 藉Bitcoin熱潮騙財▼▼▼
+6
魷魚幣3日漲35000% 散戶入局後瞬間歸零 加密貨幣騙局5大老千招FBI派加密手機做「最強臥底」 黑幫以為是通訊神器 結局神反轉Bitcoin比特幣為什麼總是暴漲暴跌？拆解加密貨幣變泡沫三大原因Bitcoin︱Elon Musk稱Tesla已售出所有比特幣 價格跌破4.5萬美元去年NFT市場突破400億美元 只是虛擬資產 隨時被騙也沒人幫你？Fb改名Meta︱虛擬逛街、旅行不是夢 元宇宙在生活中4種應用方法
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】