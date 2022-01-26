Samsung暗示Galaxy S22會在2月9日發表　官方海報預示全新配色

三星官方宣佈將於2月9日召開新品發布會，旗艦手機Galaxy S22系列將在本次發布會中登場。在官方放出的預熱海報中，代表S系列的英文字母為粉色，如果不出意外的的話，這代表着此前爆料的S22全新配色櫻花粉。
據悉，S22系列的特殊配色是櫻花粉，S22 Ultra的特殊配色為紅色。值得一提的是，這兩款配色是首次在S系列中出現。除此之外，S22系列經典的黑色和白色也將繼續保留。
據爆料，S22系列頂配機型Galaxy S22 Ultra將使用6.8英寸居中挖孔LTPO曲面屏，支援120Hz高更新率以及屏下指紋識別，搭載新一代Snapdragon 8處理器，後置一億像素主攝＋1200萬像素超廣角＋1000萬像素10倍長焦鏡頭，支援OIS防抖，前置相機為4000萬像素高清鏡頭，內置5000mAh電池，支援45W有線快充和15W無線充電。
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