2千元價位耳機推薦 Campfire Saber／ qdc Dmagic solo／acoustune RS One／Fender Track ｜歐美潮人吹起放棄藍牙，重新戴有線耳機的風氣。喜歡聽歌的人，跟潮流之餘仲要有好聲音，近年耳機定位漸有M字型傾向，如不是萬元級旗艦機，就是1、2千抵玩高CP值款式，即睇4款推薦款式。



Campfire Audio Saber 少有入門價雙動圈＋動鐵耳機

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美國品牌Campfire audio 新作 Saber，以劍命名，只因它使用了17世紀中東知名的大馬士革鋼製法去製作金屬機身面板。使用入門價耳機罕有組合：6mm 納米鍍鈦金屬動圈做中音； 8mm 混合式鍍鈹動圈做低頻，再加多粒超高音動鐵單元，香港行貨首批賣$2980，再自動升級4.4mm純銅耳機線，實在非常抵玩！

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Saber以雙動圈做中低音，聽得愈耐層次感、分離度將會愈好。值得一提行貨加配全銅線令耳機的風味更強烈，不過留意是4.4mm插頭，而跟機不會再送3.5mm線，買機前要先確認自己的器材是否適用。（首批價 $2,980 原價＄3,680／ECT）

（由於拍攝時未能提供原裝4.4mm銅線，代理選擇了線材物料相約的eletech fortitude機線試玩。）

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qdc Dmagic solo 國產高CP值神圈

（鍾世傑 攝）

深圳耳機品牌qdc新作Dmagic solo使用了同廠高靈敏度高質全頻動圈單元，採用了「鏡像虛擬增壓聲學專利技術」，以小口徑動圈做出超大能量，千幾蚊做到同廠萬元級耳機那種低音下下打穿心臟六七成效果，非常抵玩。

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外殼使用了貴價CM耳機常用的3D打印技術，３Ｄ切面彩繪面板上有金線裂紋，別人看到你的耳機，一定以為是幾千蚊的貴價機。它更加送1條配置了2.5/3.5/4.4mm可換耳機插的Solo DM可換插頭 2 Pin 純銅鍍銀耳機線，不必再買升級線材已經好夠用。

qdc Dmagic solo適合聽配樂清簡、低音不會太多的歌曲，那就可以用1千元價位，聽到幾千元級數的靚聲。（鍾世傑 攝）

試聲方面，qdc Dmagic solo很易令人一聽愛上、口味夠濃郁、低音力量澎湃但又不失細節。不過要留意它的低音實在是不合理的勁，如果用來的一些非常重低音的heavy rock歌曲，其bass有時會蓋過人聲跟中音。所以qdc Dmagic solo適合聽配樂清簡、低音不會太多的歌曲，那就可以用1千元價位，聽到幾千元級數的靚聲。（$1298 Thinking Group）

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acoustune RS One 4款中最平 人聲高質

acoustune RS One 有透明藍+黑色兩種選擇。

日本純血品牌acoustune 少有的不玩HS系列金屬腔體耳機，近推出一款性價比超高的舞台用鑑聽耳機 RS One。雖說只是使用塑膠機身，其實它的 Myrinx EL 動圈單元是新機全新開發，使用了醫療用高分子樹脂，耐用、低失真，最重要是令整隻耳機非常輕巧，戴上舞台演出、或者配手機出街機歌都輕鬆方便。（RS One以手機都夠力推得好好聽）

試聽後感，RS One的人聲跟中音都非常出色，低音沒有過度渲染。monitor鑑聽耳機的定義，正是這種最原汁原味重現歌曲原音，重視人聲與樂器的細緻處的手法。不過如果用來的非常重低音的rock歌，可能就會有人嫌它的bass不夠強，事關，大家都食開重口味，但我就好like了。（$880／Soundwave Audio）

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Fender Track 結他名牌最新入門型號

美國結他名牌繼續在耳機上印上大大粒F字，Fender Track的面板加入了閃粉，而 Fender 標誌更以壓印方式製作（上一代只是平面印刷），它可以算是Nine One的後繼型號，同樣是1圈1鐵組合：由液態矽膠9.4mm 全頻動圈和高音動鐵單元組成。機身則做得比「上代」更slim，女仔或細耳機用家，終於都能夠將整粒IEM耳機塞入耳窩內了。

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四絞銅鍍銀混編耳機線，賣相老實說不是太靚，用開Fender的玩家可能會覺得不夠型。不過實驗用落表現都不錯，而且勝在柔軟。而且代理商有個bundle「聽講提升套裝」，加$500送多一條配合手機使用的PALOVUE 有話咪機線，還有一條iPhone lightning插頭的Fender Fender AE1i「聽歌神線」，令你聽歌、講電話都更方便。

代理商有個bundle「聽講提升套裝」，加$500送多一條配合手機使用的PALOVUE 有話咪機線，還有一條iPhone lightning插頭的Fender Fender AE1i「聽歌神線」。

試聽後感，覺得Fender Track的分析力比Nine One更好，果然是1圈1鐵組合，動圈帶出強勁低音，動鐵單元令聲音增加立體感，風味跟全頻動圈不一樣。（＄1,880／Soundwave Audio）

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