FF7 蒂法 Tifa 二創情色片意外於意大利國會直播｜RPG遊戲《Final Fantasy VII》女主角Tifa 蒂法，樣靚身材正向來都是遊戲界女神級角色，陳嘉倩cos完都被瘋傳。最近Tifa竟然成為意大利國民級女神，在twitter上出現大量極富「意大利味」的二創圖，即睇事件起因！



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為何一位日本TV Game女主角，忽然會成為意大利網民的女神？

👉15張精心製作意大利+蒂法二創圖

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那究竟蒂法為何會在意大利爆紅？

原來上星期意大利國會因疫情問題，議員們都需要WFH視像開會，期間竟有hacker突入Zoom會議，播出了一條二次創作，以《FFVII》Tifa為女主角的電腦動畫色情片，議會後知後覺，直播了20秒聽到影片中的呻吟聲才知出事。事件後Tifa即成意大利知名人物，大量有「意大利味」的二創在twitter出現，為疫情緊張的國情，加了點色色的紓緩。

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Tifa本身的人設和造型都很吸引，本身就有大把fans，2020年，香港藝人陳嘉倩就Cosplay過Tifa，照片中的她穿上黑白背心，托腮向鏡頭微笑，令網民非常驚喜。

香港藝人陳嘉倩就Cosplay過Tifa

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這條影片的來源不難理解，因為Tifa近年都是歐美最大型色情影片網Pornhub角色人氣搜尋的三甲角色，可說是歐美ACG宅男的性幻想女神。僅次於《盜墓者蘿拉》Lara Croft、《鬥陣特攻》D.Va。想知更多：Pornhub 2021統計｜遊戲角色盜墓者蘿拉最受歡迎 有人用PSV觀賞