YouTube鋼琴師Pan Piano（小P）以鋼琴技巧、身材、不露樣子為賣點走紅多年，最近她疑似「破功」被人肉搜出真樣舊照。她靠真材實料，並無影響其頻道人氣。同場分享幾位日系擊系人氣網紅：位位都不單賣身材，還非常有實力！



Cosplay鋼琴師Pan Piano：Mute聲睇片一樣吸引

人氣 YouTuber Pan Piano （小P）以鋼琴彈奏動漫歌曲，還配以相應的 Cosplay 造型，加上真人不露相保持神秘感，訂閱者多達300 萬！近日網民發現小P兩張早已刪除的生活照，完整看到她的盧山真面目，引起熱烈討論。

Pan Piano 最早流出的側面照片（YouTube@Pan Piano影片截圖）

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韓國網紅Velvet清涼打扮擋西瓜

美女不分國界，韓國模特兒兼YouTube網紅Velvet（IG：velvet_tube）早前以一身低胸上衣，一邊曬身材一邊雕西瓜，令網民目光不知應該專注在生果還是Velvet身上。難怪IG足足有120萬人follow。

韓國美女模特兒Velvet在YouTube 和IG 製作西瓜甜品。（IG「velvet_tube」圖片）

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東雲うみ真材實料砌高達

原來只是一位model仔，後來將個人興趣：砌高達模型拍成YouTube片，如今已經是56萬追蹤者，影片最少200萬點擊的大紅人。除了是樣子可愛的眼鏡娘，東雲以一身小背心加上長期高角度拍攝手法，的確是以身材做賣點，但製作模型技巧也愈來愈好，亦敢於作出新挑戰，近日她就與雜誌合作，嘗試製作二戰軍事模型。

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魷魚遊戲童顏韓國網紅

韓國童顏直播主Coco（IG：coco20002）很懂跟風流行文化，10月時就曾以一身略為性感的《魷魚遊戲》運動服套裝，在IG上吸引了大量粉絲讚好，你又會不會想跟她組隊？

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同場加映：高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

高達模型迷爸爸帶同妻女逛荃灣新開的模型店，期間竟發生倫常慘劇時，模型店員竟然落井下石「補刀」！令他非常憤怒，忍不住在網上公開事件。👉高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

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