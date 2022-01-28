iOS 15.3 才剛推出，Apple 就開放 iOS 15.4 beta 供用家下載，沒想到今次更新加入了很多實用的功能，包括期待已久的戴口罩可解鎖 Face ID，甚至 Apple Pay 身份認證。光是這個功能，iOS 15.4 就一定要升級！



戴口罩解鎖 Face ID（macrumors 圖片）

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戴口罩解鎖Face ID

疫情期間，iPhone 的 Face ID 功能可說是廢了一半，在街上難以除口罩解鎖，只好回到原點用密碼解鎖。直到 Apple Watch 支援戴口罩／太陽眼鏡解鎖 iPhone，情況才有點好轉，甚至不少人為這個功能入手 Apple Watch。

但在 iOS 15.4 後，Apple 終於解決這個問題，更新支援戴口罩直接解鎖 iPhone，甚至有用家在 beta 版測試可以在 Apple Pay 支付時使用。而目前消息指，這功能只能在 iPhone 12／13 系列上使用，要等正式更新才能決定。

全新 Emoji（Appleinsider 圖片）

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加入新 emoji

iOS 15.4 再次推出多達 112 個新 emoji（包括膚色），如敬禮、融化表情、咬嘴唇，以及多個手勢 emoji。

控制鍵盤亮度

iPadOS 15.4 可把鍵盤背光亮度的控制放到「控制中心」，可以獨立調整鍵盤位置背光亮度，同時適用在精妙鍵盤進行設定。

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資料來源：macrumors

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