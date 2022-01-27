iOS 15.3必更新｜用iPhone上網有機會洩露個人資訊？！早前爆出 Safari 15 出現漏洞（Bug），有機會把用戶的瀏覽記錄和儲存在 Safari 的 Google 帳號及密碼洩露，而且當時沒有直接解決方法，只有先關閉 JavaScript，或直接改用其他瀏覽器。Apple 現終於推出 iOS 15.3 修復這個漏洞，因此今次更新建議 iPhone 用家升級，以避免被黑客有機可乘。



早前 Safari 出現嚴重漏洞，只能靠 iOS 系統升級才能解決

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修正Safari 15漏洞

漏洞出現在 Apple 的「IndexedDB」，用在瀏覽器上儲存數據的應用程序編程接口（API）。本來只能在資料庫中看到屬於自己的資料，但黑客有機會從中準確識別出個別用家的資料，如 Google 帳號、密碼、 YouTube 資料。

iOS 15.3 主要把 FingerprintJS 發現的 Safari 15 漏洞修正，更新後使用 Safari 不會再因同樣漏洞，被黑客讀取到曾訪問的URL，甚至取得用家的 Google 帳號。

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iOS 15.3 現可更新

修正HomeKit漏洞

除 Safari 外，近期黑客也會利用 HomeKit 家庭邀請的漏洞，盜取用家的 Apple ID 資料，而在 iOS 15.3 中也把漏洞修正。

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👇👇iOS 15.3 safari漏洞修復👇👇

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