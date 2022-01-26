小米 Redmi Note 11 系列國際版｜近年極為多產的小米，踏入 2022 年依然會繼續實行「機海戰術」，在今日（1月26日）他們就舉行了 2022 年首場新手機發布會，不過就非帶來米粉期待的小米 12，而是平價機新作 Redmi Note 11 系列。



Redmi Note 11 系列國際版本雖然與中國內地版重名，然而在規格、設計上都有著明顯的不同（圖 小米）

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平價中的旗艦 Redmi Note 11 Pro 5G／Note 11 Pro

有留意開小米品牌出品的話，相信會記得在上年尾小米也在中國大陸市場發表過內地版本的 Redmi Note 11 系列，然而今次在國際、包括在香港上市的版本不論是型號或配置上都有著明顯的差異。

太平洋藍 Atlantic Blue 是今次小米特地為國際版的 Redmi Note 11 Pro 5G 所預備的獨家顏色（圖 小米）

國際版本的 Redmi Note 11 系列一共有 4 部機種，當中以規格劃分又可以分為兩個等級，先講較高階的一對，就是 Redmi Note 11 Pro 5G以及Redmi Note 11 Pro。

Redmi Note 11 Pro 5G 以及 Redmi Note 11 Pro 兩部機在外觀、拍攝硬件等規格上基本相同，但就採用不同的處理核心，同時 Redmi Note 11 Pro 5G 就是今次發表的 4 機當中唯一一部支援 5G 連線的機種，基本上可以認定為全系列最強的型號。

中國內地版本的 Redmi Note 11 系列中的最強型號為 Note 11 Pro+，其最大賣點是支援 120W 快充，然而來到國際版，即使是最強的 Redmi Note 11 Pro 5G，最高亦僅支援 67W 的快速充電而已。

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平價先決 Redmi Note 11S／Note 11

而定位在 Redmi Note 11 Pro 兩機之下的另一對，就有 Redmi Note 11S 以及 Redmi Note 11，先講 Redmi Note 11S，其處理器規格與 Note 11 Pro 一樣，只不過屏幕就較為細小、最多亦僅支援 90Hz 的屏幕更新率，然而其主鏡頭卻加入了 1.08 億像素鏡頭，有望挑戰「最平價1億像素鏡頭手機」的位置。

雖然以平價掛帥，然而 Redmi Note 11 及 Note 11S 都有採用 AMOLED 材質屏幕（圖 小米）

至於最平價的 Redmi Note 11，則連主鏡頭都降格至 5000 萬像素，並且連處理器都改用上更平價的 Qualcomm Snapdragon 680，明顯就是以平價、性價比為最大目標。

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Redmi Note 11 系列國際版售價、香港上市日期

雖然有 1.08 億像素鏡頭、快速充電等功能，但小米倒是十分確定要將 Redmi 打造成平價品牌，其即使是最高規格的 Redmi Note 11 Pro 5G，起始價也不過是 ＄329 美金、換算為港幣不過＄2600 左右，以香港的定價慣例，到港上市時的售價應可低見＄2300 左右的抵玩價位。

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據悉國際版的 Redmi Note 11 系列已經確定會在香港上市，而在上市日期方面，暫時仍然需要小米官方作進一步公布，不過據消息指出，各位米粉最快在 2 月中的時份就可以染指這個平價系列。

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