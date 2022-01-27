PS5 2022年抽籤，1月27日最新更新！不知不覺已踏入2022年一段時間，已經多次官方或連鎖店推出PlayStation 5（PS5）的抽籤購機，不過仍有不少機迷仍未順利入手。今次月尾就輪到Log-On及Suning蘇寧再度推出PS5抽籤，不想炒價買機的玩家，就要把握今次機會了！



PS5仍然一機難求，想以正價入手只可等待抽籤抽中才可。（林勇攝）

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今次數碼版主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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Log-On及蘇寧等再度推出PS5抽籤活動

由即日1月27日起，Log-On及蘇寧等再度推出PS5抽籤活動，各機迷想在滿足新年最大的願望，就要把握今次機會。今次Log-On抽籤預購有2個組合畀大家選擇：1. PS5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 午夜黑組合 (HK$4,778) 、PS5 數位版主機 + PULSE 3D無線耳機組 午夜黑組合 (HK$3,978)。

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而Suning蘇寧則抽籤需要是蘇寧SoClub會員，才可參加今次活動，成功中籤者可以入手最新PS5光碟版主機！

即睇Log-On及蘇寧 2大抽籤方法以及連結👇👇👇

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抽籤連結 👉https://registration.logon.com.hk

Suning蘇寧抽籤連結 👉https://bit.ly/38LLTs8

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）