iOS 15.4 beta實測，戴口罩直接iPhone Face ID解鎖及Apple Pay付款（免Apple Watch），超快超方便｜早前Apple推出了iOS 15.4 beta，當中最吸引、最實用的新功能便是終於正式加入戴口罩為Face ID解鎖及Apple Pay付款，而且更不需要再戴Apple Watch都可以操作得到，記者實測後發現反應快而準，非常方便！



戴口罩都可以利用Face ID為iPhone解鎖，非常快捷方便。（鍾世傑 攝）

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Apple早在iOS 14.5時加入了戴口罩都可為iPhone Face ID解鎖，雖然方便但用家必須同時戴著Apple Watch才可，而且Apple Pay付款時仍需要手動輸入密碼，未算方便。但最近Apple推出的iOS 15.4 beta（暫時只開放給開發者使用），就加入了不少實用新功能，其中最好用、最令人期待的必然是「升級版」的戴口罩都可為iPhone Face ID解鎖功能，不再需要Apple Watch，更多果迷受惠。

為iPhone設定升級版口罩FaceID解鎖功能，以及哪些iPhone款式不能用，即睇詳情👇👇

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記者實測過時發現，因為「升級版戴口罩都iPhone Face ID解鎖功能」需要集中偵測眼睛附近的特徵，不單需要重新設定，而且用家必需要注視手機才可解鎖。

實試解鎖／Apple Pay

記者實試沒有連上Apple Watch的iPhone 12 mini時，戴著口罩一注視機面便立刻解鎖，非常快捷。再試用Apple Pay付款購物，以往iPhone如偵測用家戴著口罩的話，便需要輸入密碼才可付款。不過當開啟了「戴口罩使用Face ID」功能後，就不再需要輸入密碼，方便很多。

不過暫時實測發現還有一些限制，以及舊iPhone Face ID未必支援，立刻點按上圖看詳情。

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同場加映：iOS 15.4｜免Apple Watch戴口罩解鎖Face ID 七大實用功能介紹



Apple 開放 iOS 15.4 beta 供用家下載，沒想到今次更新加入了很多實用的功能，包括期待已久的戴口罩可解鎖 Face ID，甚至 Apple Pay 身份認證。光是這個功能，iOS 15.4 就一定要升級！即睇7個超實用新功能 👉 前往看全文