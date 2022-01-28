Tesla 系統加入很多 AI 輔助功能，經常受到車迷討論，如自動輔助駕駛、自動緊急煞車等。中國有一名擁過千萬粉絲的 KOL「小剛學長」，測試 Tesla Model 3 和小鵬汽車 XPEV P7 的自動緊急煞車系統，其測試結果反映 Model 3 有兩次直接撞上障礙物，而 XPEV P7 即完美通過測試。不過這段測試短片上架後，即受到大量網民批評其造假，最終更令 Tesla 公司向「小剛學長」提出起訴。



「小剛學長」用 Tesla Model 3 和 小鵬汽車 XPEV P7 進行測試(YouTube @豆腐东 截圖)

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「小剛學長」陳振罡在抖音擁有約 1500 萬 fans，主要拍攝汽車有關短片。在 2021 年 4 月 29 日至 30 日間，分別上載兩條測試短片，比較 Model 3 和小鵬汽車 XPEV P7 的自動緊急煞車系統。

測試過程

「小剛學長」分別駕車兩部電動車，在封閉道路的前方放置紙板和假人，加速到 50km/h 後放開油門，而且聲稱不會手動煞掣，測驗自動緊急煞車系統能否偵測到障礙品後，成功介入幫助煞車。

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Model 3 結果大失所望？

「小剛學長」的實測結果反映出，經過三次測試後，Model 3 有兩次雖識別到有障礙物，但沒有介入煞車而直接撞向障礙物；相反，XPEV P7 即三次都完美停在障礙物。

有網民看短片後留言指，Model 3 測試時放開油門後，在識別到障礙物準備煞車時，中控螢幕顯示 Model 3 正在加速。了解 Tesla 的網民表示，車速數字上的黑條讀條是代表正在踩油門。回看「小剛學長」加速到 50km/h 的過程中，也能看到黑條讀條出現，因此更多網民認為「小剛學長」的短片造假。

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被質疑賣廣告

在短片的後半部份，「小剛學長」收到自稱小鵬汽車的客服來電，指收到汽車發出的「碰撞預警信息」，所以打電話來了解情況，查看有沒有什麼能幫忙處理。網民看到這個部分，更認為「小剛學長」是在幫小鵬汽車賣廣告，因此笑稱他為「充值剛」，嘲諷他收錢盲撐廠商。

Tesla 就影片內容，向「小剛學長」提出起訴，指他「測試數據造假」。而「小剛學長」回應指 Tesla 利用網絡輿論對他人身攻擊，希望其他車主、媒體、Tesla 官方也去驗證自動煞車測試系統。

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資料來源：搜狐

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