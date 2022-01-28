第5波疫情隔離｜5大電訊商竹篙灣實測、推介5張「走佬」用儲值SIM

第 5 波疫情隔離準備｜新冠肺炎病毒 Omicron 變種來勢洶洶，香港連日來確診數字再創新高，除了染病風險提升，身邊有人染疫更分分種需要被隔離 21 日。雖然位於竹篙灣的隔離中心有基本的生活設施，但如果要與外界保持聯繫、又或是要睇片打機解悶的話，就要自行預備自己的流動上網方案了。



今次測試統一用到香港剛上市的 Samsung Galaxy S21 FE 進行連線，確保網速不會因手機的硬件而有太大偏差（蔡浩騰 攝）

👉 消委會15款抽油煙機評比 富士皇/西門子/德國寶 哪款CP最高？

竹篙灣實測 5 大電訊商網速

《香港01》科技玩物記者在上年 5 月就曾經就前往竹篙灣隔離中心，實地測試過不同電訊商的月費 SIM 卡在該處的接收以及傳輸速度；而時隔半年，據說有電訊商加強了竹篙灣的網絡配套，又趁著下一輪隔離人潮即將來可能出現，我們就再踏足竹篙灣，實地測試一下各網絡商的網速水平。

今次的測試會以通訊辦 OFCA 的表現測試 App 紀錄上、下載速度，之後再用 Netflix 進行影片下載計時；而考慮到普及率、以及與無約 SIM 對比的實際問題，今次的測試將依然以 4G 網絡為主。

值得一提的是，由於疫情嚴峻，隔離中心的保安措施亦較半年前嚴密，我們的測速只能在較外圍的位置進行

我們首先測試的是網絡使用優先度一般較高的電訊商月費卡，測試對象為香港 5 間最主要的電訊商，包括 3HK、中國移動、Smartone、csl 以及 1O1O，以結果而論，幾間電訊商的網速對比半年前都有所提升，而 HKT 旗下的 csl 及 1O1O 的進步就尤為明顯。

👇👇👇按圖放大看 5 大電訊商月費卡竹篙灣實地測速結果👇👇👇

+ 1

👉 13個WhatsApp功能打工仔必學 群組放假變靜音 完美隱藏已讀不回

5張「走佬」用儲值卡／無約SIM 推介及測試

如果閣下的手機月費 Plan 有數據用量限制或是怕一旦被隔離時，於竹篙灣處的接收未必有保證，就可能需要考慮買入一張額外的儲值卡／無約 SIM 卡「看門口」。

以下記者就精選了幾張價錢不太高，而且在需要時可以隨手於附近買到的儲值 SIM／無約 SIM／年卡，並一併在竹篙灣進行過速度測試，以供各位有意買卡進行「走佬袋」準備的讀者參考👇👇👇

+ 5

👉 2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠

Omicron 竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋

什麼時候輪到自己要被隔離沒人知，可以做到的就是做好事前準備，就算真的要入竹篙灣隔離營，預備好一個「數碼走佬袋」，除了SIM 卡之外還有大量東西要準備，但至少不用倉猝整理物資，「揦手唔成勢」。

👇👇竹篙灣隔離營 13件必備數碼用品清單👇👇

+ 18

同場加映：Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死



Disney+串流平台香港上線，$73月費睇迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰及各國電影劇集。有人為節省開支，在網上與陌生人「夾plan」share戶口，近日網上卻傳出不少人疑似被騙的消息；過數後收看1日，一覺醒來戶口密集被改，無法再登入，疑似墜入騙局👉👉Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死