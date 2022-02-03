線上麻雀｜新冠肺炎 Omicron 變種引起的第 5 波疫情暫時有受控制跡象，然而香港政府依然呼籲在今個農曆新年期間減少群聚，以往習慣在新年間聚首打麻雀的朋友，今年不能見面打上幾圈，可能會感到技癢，但其實在手機上一樣可以相約三五知己「開枱」！



隨便在兩大 App Store 上搜尋「麻雀」，可以找到幾十個線上對對的麻雀遊戲，不過真的可以主動找朋友對戰的不算多

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線上麻雀手機App可四人連線打

在手機上的麻雀遊戲 App，隨意搜尋都可以找到一大堆，隨時可以找到網上玩家進行對戰的，可以找找各式多人玩的「名牌」出品，例如《開心鬥一番》、《明星三缺一》、《神來也麻雀》等等，在此不贅。

但如果想要簡單地與朋友自己開一間私人房打麻雀，香港出產的《開枱喇 港式麻雀任你玩- Let's Mahjong》在功能上相信會更為直接，只需簡單數分鐘設定，就可以開房兼邀請朋友立即開局👇👇👇

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Apple 除了 iPhone、iPad 之外，近年的無線耳機 AirPods 亦相當受歡迎，同時亦十分貴價，因此打著更平價錢而來的「A貨」、盜版貨亦應運而生👉👉👉而最近更有仿真度超高的 AirPods Max 公然在中國華強北發售，無論外形、功能都幾可亂真。