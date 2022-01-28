AirPods Max 華強北山寨盜版｜Apple 除了 iPhone、iPad 之外，近年的無線耳機 AirPods 亦相當受歡迎，同時亦十分貴價，因此打著更平價錢而來的「A貨」、盜版貨亦應運而生。而最近更有仿真度超高的 AirPods Max 公然在中國華強北發售，無論外型、功能都幾可亂真。



用原版 AirPods Max 十份一的價錢就可以買到的「華強北」版本，功能究竟可以有幾強大？（林勇 攝）

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內地網媒開箱極高仿版 AirPods Max

在內地影片網站及 YouTube 都有經營頻道的《無聊的開箱》，雖風格傾向「無厘頭」，但一直以數碼產品為主，間中會發掘到一些罕見的產品，而今次他們開箱的「華強北」版本的 AirPods Max，其仿真程度絕對令人詫異。

《無聊的開箱》今次測試的「華強北」高仿版本的 AirPods Max，零售價為¥499人民幣，即為原版本 AirPods Max 的約十分之一；但細看試用影片，對比起 Apple 原版，「華強北」高仿版本的 AirPods Max 外型與功能有九成相似，如果非日常用家，即使誤購入盜版都不會察覺👇👇👇

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Apple AirPods 系列高仿品要提防

據知情人士透露，Apple AirPods 系列的高仿製品在中國內地已經出現多時，除了上述的 AirPods Max，其他的產品如 AirPods、AirPods Pro 等等都有外型幾乎一模一樣，但售價更數百人民幣的仿製品出售，而更有商戶在宣傳中指這些仿製品不單包裝與原版一樣，就連功能都比起原版更強。

年近歲晚，不排除會有人以這些「A貨」當成正版真貨出售，有意在新年入手新耳機的用戶要多加留意了。

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