iPhone 13一鍵即換Wallpaper教學｜4步捷徑設定 1秒轉換型格壁紙

iPhone 13利用捷徑，一鍵即換Wallpaper教學｜新一年iPhone用家們想不時更換wallpaper桌布的話，就一定要學識利用「捷徑」，只需一鍵就立刻可以為手機換上新桌布，非常方便！



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用家iPhone已經升上最新版本後，可以利用捷徑功能程式，來為用家自動工作。今次就利用捷徑功能，一按便可以省卻用家多重繁複的設定步驟，隨時為自己iPhone更換wallpaper。

👇👇 3步驟設定捷徑，一鍵即自動為iPhone更換wallpaper桌布👇👇

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一鍵即轉wallpaper操作方法

用家可將「自動更換桌布」捷徑放在桌面上，先在捷徑設定頁下方，點按「輸出」icon。然後桌面設定了自動更換桌布捷徑icon後，每一次點按後，程式便會自動隨機於wallpaper相簿內選擇圖片，一秒即換手機的桌布。用家以後只需要更換wallpaper相簿內的圖片更換，便可以隨時轉換想要的壁紙。

自動換桌布捷徑劇本 👉連結

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新年新作風，新一年為iPhone換上更應節、或更型格的wallpaper壁紙。早前外國網站就製作了以Apple 老虎／日本招財貓Animoji的wallpaper，相當漂亮有趣。👇👇即睇多張虎年、型格wallpaper。