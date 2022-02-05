Apple 2022 六大熱門新品，iPhone SE 3、iPods Pro｜Apple 的招牌產品 iPhone、iPad 等產品線總保持著一年最少一次更新的習慣，但並不是所有 Apple 出品都有這種待遇。目前 Apple 旗下仍然有售的產品當中，至少有 6 件已經有 2 年或以上未有推出過新一代，一眾「果粉」都不斷期待 Apple 會在今年為這些產品更新一下。



傳聞今年 Apple 正準備著近年最多的新產品發布，這些久未更新的產品或將有機會推陳出新？（圖 Apple）

👉 日本自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危

6 大 Apple 久未更新產品線

有傳 Apple 將會在今年的 3～4 月期間舉行春季發布會，既然 iPhone 13 才發售半年左右，是次發布會即將登場的新品自然是正統 iPhone 以外的其他產品，而在 Apple 產品名單上，以下多款都是上兩年未有更新過的，故有更多人傾向相信他們將會在今年內有新版本型號推出。

【1】iPod touch

最後更新日期：2019 年 5 月

一度被認為是「純 Wi-Fi 版本 iPhone」的 iPod Touch，對上一次推出新型號已經是 2019 年 5 月時上市的第 7 代版本，雖然其定位主要作為媒體播放器使用，但第 7 代版本仍然只在使用 A10 處理器，與今時今日的裝置對比的確有點落伍，同時顧及到 iOS 版本兼容的問題，iPod Touch 或亦是時侯推出新一代。

👉 2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠

【2】Magic Mouse

最後更新日期：2015 年 10 月

上年度 Apple 推出了採用 M1 處理器的新版本 iMac，隨機亦附送了一枚與機身顏色匹配的 Magic Mouse；然而此 Magic Mouse 只是顏色轉換，其主要技術仍然與 6 年多前推出的 Magic Mouse 2 一模一樣 － 包括其將充電插槽放在機底的設計。

有傳 Apple 將在今年推出更高階的 iMac 以及 Mac mini，未知會否將 Magic Mouse 也順道更新一下？

將充電插槽放在機底的設計一直被不少用家詬病（圖 Sohrab Osati）

👉 電費加價｜冷氣機非最耗電 7大家電原來是吃電怪獸 附慳電方法

【3】Apple Pencil

最後更新日期：2018 年 10 月

Apple 在 2018 年 10 月時隨新型號的 iPad Pro 推出了第二代的 Apple Pencil，其加入了磁吸無線充電設計，以及可以雙擊轉換筆刷的功能，至上年推出的 iPad mini 之上，依然是加入此代 Apple Pencil 的支援。

雖然推出了超過 3 年時間，不過在技術考慮上 Apple 似乎並沒有甚麼動力推出新版本的 Apple Pencil，如果在今年真有新的一代，大概亦只會加強觸控敏感度以及續航力等參數。

【4】高階版 Mac mini

最後更新日期：2018 年 10 月

Apple 在 2020 年為入門型號之 Mac mini 配置 M1 處理器，不過貴價版本的 Mac mini 則仍然沿用 Intel 出品、與 2018 年時的一模一樣，致使平價版本的 Mac mini 比起高階版本有著更高的性價比。

有傳在 2022 年 Apple 亦正計劃推出配置 M1 Pro 或 M1 Max 處理器的高階版本，屆時高階用戶應該有更多選擇。

👉 洗衣機梘粉格有用對？專家教正確使用方法 柔順劑倒錯格衰過無洗

【5】AirPods Pro

最後更新日期：2019 年 10 月

內置主動降噪功能的 Apple 真無線耳機 AirPods Pro 自 2019 年 10 月發表之後，在 2 年半間都沒有再推出新型號，而在這段時間，擁有同等功能的產品亦不斷充斥市場，讓 AirPods Pro 的性價比愈來愈被比下去。

不過已有不同渠道的消息指出 Apple 已經準備好下一代的 AirPods Pro，並將在 2022 年內上市，其內置了全新的無線晶片、支援無損音樂輸出，充電盒更配備了類似 AirTags 的追蹤功能，需要時可以發聲供用戶更容易找尋。

【6】iPhone SE

最後更新日期：2020 年 4 月

上一代的 iPhone SE 在 2020 年 4 月推出市場，嚴格上而言未足 2 年，不過如果等到今年 4 月，iPhone SE（2020）就剛好 2 年未有更新，而這亦正與傳說中的 Apple 春季發布會時間吻合。

2022 年版本的第三代 iPhone SE，傳聞將會在外貌變化不大的前提下加入 A15 處理器以及 5G 連線，同時售價亦保持在＄3000 價位，若然成事，將會成為迄今最高性價比的 iPhone。

👉 微波爐輻射好危險？K Kwong拆解2大理由可放心用？致癌另有原因！

Apple春季發布會7大新品預測

最近在網絡上亦開始有不同的資訊湧現，大都指向了 3～4 月期間 Apple 將會舉行新品發布，而且發表不止一件新產品，單講「有可能」在屆時發表的機種已多達 7 件之多，暫時呼聲最高的有 iPhone SE3 以及 iPad Air 5 等等。

👇👇👇按圖放大看 Apple 春季發布會 7 大新品預測👇👇👇

+ 13

同場加映：NFT入門｜Ian陳卓賢@MIRROR投資幾十萬買個頭像！交易入門5個Q&A



新年個個望「發財」，不知各位又有何門路？在 Bitcoin 等加密貨幣之後，2021 年尾又輪到 NFT 被熱捧，我們經常聽到 NFT 易手成交價高達十萬、甚至數十萬港幣，又有消息指港台明星都有參與其中，當中更包括了紅透半邊天的組合 MIRROR 成員 Ian 陳卓賢。👉👉👉究竟 NFT 是甚麼？想交易、投資又要從哪開始？