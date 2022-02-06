Wordle 近日成為全球的焦點遊戲，誰也沒有想過這隻玩法簡單，但樂趣無窮的猜字遊戲竟能突圍而出。不少有玩 Wordle 的人表示，可以每日當學一隻英文生字之餘，上載推算過程的「黑黃綠」格字表也極富趣味性。

連登網民「C-Side」就製作粵拼版的 Wordle，等香港人可以在遊戲中學習粵語拼音，但實際玩下去竟比英文版的難很多，而且猜中更具成就感。



六合粵拼Wordle

六合粵拼 Wordle 參考原版的玩法，不過今次不再是用英文，而是使用粵拼，估一個詞兩個字的詞語。每次都要輸入 6 個聲，包括聲母、韻腹、韻尾，如該字沒有其中一個部分，就要輸入「-」。當然，猜中、猜錯、錯位等的顏色提示，仍會沿用原來的設計。

「六合」網站的遊戲原程式碼全部開源，玩家可以在github查閱，而且字典收集近5萬個詞，並使用香港語言學學會粵語拼音方案（LSHK），玩家可放心拼音的正確性，能在遊戲中學習真正的粵拼。

粵語音節表

如果怕自己完全對粵拼沒概念難以入門的話，其實不用太擔心，「六合」提供聲母、韻腹、韻尾的資料，如果仍是不明的，更可以透過連結進入中大漢語多功能字庫的粵語音節表，對照所有中文字的粵音，一步一步練習。

資料來源：LIHKG

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