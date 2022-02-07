蘋果發布會（Apple Event 2022）iPhone SE 3、iPad Air 5即將發布｜近日 Apple 春季發布會的消息充斥在所有科技網站，隨日子越近，可信度也越高。iPhone SE 3 和 iPad Air 5 等，都是果迷期待在發布會中看到的產品，Bloomberg 更傳出 Apple 發布會舉行的時間，距現在只有一個月時間就能看到這些新產品



根據 Bloomberg 記者 Mark Gurman 消息，Apple 2022年春季發布會（蘋果發布會／Apple Event 2022）將會在 3 月 8 日舉行，同時日本 Bloger Mac Otakara 也報導，iPhone SE 3 和 iPad Air 5 都已經投入生產。現階段看來，春季發布會將會推出多款新產品。

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早前知名 YouTuber「Jon Prosser」就在 YouTube 公開 iPhone SE 3 的諜照，與之前的傳聞一樣，將繼續使用 iPhone 8 的設計，保留 4.7 寸 LCD 螢幕、單鏡頭、Touch ID 等。不過，硬體就有明顯提升，將使用iPhone 13 同級的 A15 晶片，以及支援 5G 流動網絡，打著最便宜 5G iPhone 的名號衝擊手機市場。

Mark Gurman 還提到，Apple 今年內會推出至少 4 款 M2 Mac 系列電腦，包括 MacBook Air﹑13 寸 MacBook Pro﹑24寸 iMac 和 Mac mini。而春季發布會中，即至少也會有一款新電腦推出，有機會是傳聞已久的 MacBook Air，或使用 M1 Pro／M1 Max 晶片的 Mac mini。

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資料來源：macrumors

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Apple 2022 六大熱門新品，iPhone SE 3、iPods Pro｜Apple 的招牌產品 iPhone、iPad 等產品線總保持著一年最少一次更新的習慣，但並不是所有 Apple 出品都有這種待遇。目前 Apple 旗下仍然有售的產品當中，至少有 6 件已經有 2 年或以上未有推出過新一代，一眾「果粉」都不斷期待 Apple 會在今年為這些產品更新一下。

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