假iPhone詐騙Apple｜賣假 iPhone﹑二手當一手﹑夾份炒 iPhone 等騙案都有所耳聞，但今次這單案件竟是消費者詐騙 Apple，而且涉及金額高達 100 萬美元（約 779 萬港元），整個詐騙過程甚至歷時 3 年半。



以假 iPhone 利用 Apple 保養漏洞換真 iPhone

假 iPhone 換真 iPhone

AppleInsider 報道指出，一名居住在美國的中國公民（Haiteng Wu），於 2013 年到美國攻讀工程學科，再於 2015 年取得碩士學位，以及當地獲得合法工作機會。其後，他聯同幾名同伴（包括妻子），開展為期 3 年半的詐騙計劃，利用 AppleCare 的漏洞，用假 iPhone 向 Apple 要求換貨，先後成功詐騙價值 100 萬美元的真 iPhone。

👇👇相關圖輯：華強北1分鐘還原 iPhone 13 包裝過程公開👇👇

+ 1

假 iPhone 來源竟是香港

華盛頓特區檢察部門的報告中，交代了他從香港獲得假 iPhone，這些 iPhone 連 IMEI（國際行動裝置辨識碼）和手機序號都偽造，與 AppleCare 保養期內的真 iPhone 對應，將假機退換成真機後，再把真機送到香港等海外出售獲利。期間，Haiteng Wu更購買偽造的身份證明文件﹑使用假名﹑開設多個商業郵件（接收Apple 電郵）。

最後，在 2019 年 12 月被捕，近日 Haiteng Wu 被判約 26 個月有期徒刑，並要求支付987,000 美元（約 769 萬港元）的賠償

資料來源：AppleInsider

👇👇相關圖輯：iPhone SE 3 六大傳聞合集👇👇

+ 2

同場加映：2022年Android用戶快刪｜病毒扮二步認證App上架！銀行戶口恐清零



2022年Android 病毒、木馬盜銀行資料｜現在談到手機、Apps 帳戶保安，很多時都會建議用戶使用「二步認證」的手段，但所謂「道高一尺、魔高一丈」，有心人要盜取用戶資料的方法總是層出不窮，最近就有保安公司發現有身載多個危險惡意程序的木馬 App 偽裝成二步認證 App 在 Google Play 上架。

想知 Google Authenticator 如何兩步驗證加強 Instagram 保安？即睇：2022年Android用戶快刪｜病毒扮二步認證App上架！銀行戶口恐清零