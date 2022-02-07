入門版MacBook Pro即將推出？　不支援ProMotion但搭載最新M2晶片

在最新一期的Power On時事通訊中，彭博社記者Mark Gurman帶來了新款MacBook Pro的配置訊息。



Mark Gurman表示，新款MacBook Pro將與14英寸和16英寸的兩款高端Mac區別開來，形成差異化，成為入門級產品。

網傳Apple將推新款入門版MacBook Pro，點擊圖片了解將有什麼不同。

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新款MacBook Pro將移除Touch Bar，配備新款M2處理器並閹割屏幕配置，新款MacBook Pro不會配備mini-LED顯示屏，而是LCD屏，不支援120Hz ProMotion，並有更小的存儲版本選擇。

Gurman表示，使用M2晶片的不僅是新款MacBook Pro，還包括Mac mini和24英寸的iMac，以及新款的MacBook Air，這些產品都會在今年發布。

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