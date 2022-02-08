情人節禮物｜情人節將至，今年不能訂枱燭光晚餐，那更要送一份禮物向對方表達心意。豐澤﹑友和﹑Elecboy﹑Lenovo 等多個網店都推出情人節優惠活動，除產品折扣外，更有不同的折上折優惠。如果想不到買什麼給伴侶，這類實用的科技產品應該算是最實用亦穩妥的選擇。



Elecboy情人節優惠（Elecboy網站截圖）

ElecBouy 情人節優惠

除多款數碼產品低至 38 折外，只要在即日至 2 月 13 日前，買滿 $1,000 即減 $50（優惠碼「VDAY50」）；買滿 $1,500 減 $75（優惠碼「VDAY75」）。而每個會員只能使用一次，每次購物只限使用一個優惠碼。

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行到不同階段的情侶，都有各種合適用來送禮的產品，如熱戀期可送比較時尚潮流的產品，如 AirPods Pro﹑Switch﹑藍牙喇叭等；穩定交往期即可送一些貼身實用的禮物，如Dyson Supersonic 風筒﹑手提電腦﹑手機等；而老夫老妻的話，更可以送電鬚刨﹑咖啡機﹑按摩器（槍）等日常電器，今次分開男／女方適合的情人節禮物推介，仍沒有禮物頭緒的話可以參考。

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同場加映：2022年Android用戶快刪｜病毒扮二步認證App上架！銀行戶口恐清零



2022年Android 病毒、木馬盜銀行資料｜現在談到手機、Apps 帳戶保安，很多時都會建議用戶使用「二步認證」的手段，但所謂「道高一尺、魔高一丈」，有心人要盜取用戶資料的方法總是層出不窮，最近就有保安公司發現有身載多個危險惡意程序的木馬 App 偽裝成二步認證 App 在 Google Play 上架。

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