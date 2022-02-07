Apple承認MacBook Pro屏幕變暗因過熱　官網提供這個解決方案

撰文：中關村在線
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據外媒消息，Apple近日發布了一份新的支援文件，稱當屏幕過熱時，MacBook Pro的Liquid Retina XDR顯示屏和Pro Display XDR顯示器的亮度可能會下降。

Apple解釋稱，2021款MacBook Pro和Apple Pro Display XDR顯示器的菜單欄上可能會出現特殊的「亮度受限」警告符號，當該符號出現時意味着顯示器處於低功耗模式和「亮度受限」模式。如果房間的環境溫度很高，或者是過於明亮的內容播放了很長一段時間，「亮度受限」的情況就會發生。

對於MacBook Pro和Apple Pro Display XDR顯示器出現特殊「亮度受限」問題，Apple技術支援網站提供了解決方案。

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在文檔中，Apple為「亮度受限」的情況提供了幾種解決方案，包括降低房間溫度，以及暫時讓設備處於休眠狀態等，從而使其降溫。另外，Apple公司表示，如果用户在室溫低於77華氏度（約25攝氏度）的情況下持續出現亮度降低問題，應聯繫Apple技術支援部門尋求幫助。

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