Samsung Unpacked發布會，最強平板Galaxy Tab S8、S8+、S8 Ultra推出，新機上手玩｜Samsung早前Unpacked發布會中，除了公布最新S22系列手機外，同時亦發布最強Android平板電腦Galaxy Tab S8、S8+、S8 Ultra，今次三款不同尺寸，性能上亦有少許分別，立刻詳細睇三機規格，以及上手試玩今次系列最強的S8 Ultra，看看今代6大升級重點。



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra擁有14.6吋大屏幕，配埋外置鍵盤（另購），就好像一部輕薄版筆電一樣（林勇攝）

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早前Samsung Unpacked發布會中，公布了最新Galaxy S22系列手機外，還有三台Galaxy Tab S8系列平板電腦，今代最特別是新加14.6吋超巨屏的S8 Ultra，無論性能及屏幕顯示都是旗艦級數。首先S8系列都是用上最新Snapdragon 8 Gen 1 處理器，而且S8+及S8 Ultra均用上亮麗Super AMOLED屏幕，無論工作、睇戲、打機都可享受高質影像。新機還有不少吸引入手的升級元素，記者就在發布會前已率先上手試玩Galaxy Tab S8 Ultra，立刻看看6大升級重點。以及三款Galaxy Tab S8系列的規格分別。

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👇👇 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra實機上手玩，即看6大升級重點以及三款新機規格分別👇👇

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1. 超巨大屏幕

今代Samsung Galaxy Tab S8系列分為三款不同大小型號，包括11吋的S8、12.4吋的S8+以及14.6吋的S8 Ultra，而且14.6吋的S8 Ultra更是系列推出以來最大屏幕尺寸，而且邊框只有6.3mm，同時支援120Hz刷新率，無論睇戲、打機、工作都非常合適。而且12.4及14.6吋版本屏幕都是使用Super AMOLED，非常亮麗。

2. 超強平板規格

身為今代旗艦級平板，三款S8系列都配置了頂級規格，包括最高效能4nm納米晶片Snapdragon 8 Gen 1 處理器。而且Tab S8 Ultra更內置高達11200mAh電量，播放影片可使用長達14小時。而S8+及S8 Ultra均對應屏幕指紋功能。

採用四喇叭設計，創造更現實音效體驗，更對應杜比全景聲（Dolby Atmos），睇電影音效更逼真。而它支援Ultra-fast Wi-Fi 6E，無線上線速度更快。

3. 超低延遲S Pen

今代Tab S8均對應S Pen，而且筆觸比以往反應更快，Tab S8 UItra 及 Tab S8+ 延時大幅減少至 2.8ms，無論寫字或繪圖都與真筆非常像真。另外S Pen可使用Air Action作出多項快捷功能，包括自拍、播放音樂或影片、撰寫筆記等等。內置最新版Samsung Notes亦可令用家發揮更多創造力，如 Web Clip 可以截取網頁並保留原來格式至Samsung Notes等。

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4. 雙1200萬像素自拍鏡

前置鏡頭方面，Tab 8系列提供1200萬像素超廣角鏡頭，令視像會議時能更為清晰，而且Tab S8 UItra更首次提供雙鏡頭設計，角廣及超廣角鏡頭令自拍或開會時視角更開揚。

5. 三收音咪

收音方面亦都有加強，內置三收音咪系統可減少50%噪音，而且Auto Framing功能可長期定焦在講者身上，令視像會議時語音更為清晰。

6. 對應Samsung Health

對於愈來愈著重健康的用家，今次首次於平板上提供 Samsung Health功能，用家可透過不同Samsung裝置監測用戶健康情況，然後於平板上一目了然所有資訊。

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Samsung舉行了本年度首場 Unpacked 發布會，除了帶來每年頭必見的 Galaxy S 系列新作 Galaxy S22 系列之外，旗艦級平板系列亦迎來更新、正式發表 Galaxy Tab S8 系列，兩系列總共帶來 6 部新機，算是 Samsung 近年少有。👉 即睇Samsung Unpacked今次推出的新產品