Samsung Galaxy S22 Ultra 上手試｜在預告多時之後，Samsung 終於在香港時間 2 月 9 日晚上舉行 2022 年的首場 Unpacked 旗艦新品發布會，而在會上登場的 Galaxy S22 系列自是 Samsung 年頭的重點武器，當中的 S22 Ultra 更可謂「重中之重」 － 不論是從設計、功能上看，Samsung 顯然是將已「停產」的 Galaxy Note 系列在 S22 Ultra 復活了。



（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物記者在發布會舉行前就有機會短暫試玩過這部「似 Note 卻非 Note」的 Samsung Galaxy S22 Ultra，以下就為大家帶來速試後感。

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Samsung Unpacked 2022 六大新品規格列表

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機身外型：Galaxy Note「回來了」

Samsung 在 2021 年因為讓路予 Galaxy Z Fold3、Flip3 等摺機而將一直以來大受歡迎的 Galaxy Note 系列「停產」，故 Galaxy Note 系列的最後新作就停留在 2020 年的 Note 20 系列；而當我們將 Galaxy S22 Ultra 拿上手的第一感覺，就是不折不扣的一部 Galaxy Note。

雖然前代 Samsung Galaxy S21 Ultra 已經加入了 S Pen 支援，但內置像 Note 系列一樣的筆槽還是首遭（蔡浩騰 攝）

即使撇開內置的 S Pen 筆槽不講，Galaxy S22 Ultra 的方正外型加上左右修圓的邊框設計，都是過去兩代 Galaxy Note 高階機、亦即 Note 10+ 以及 Note 20 Ultra 的標誌性設計，故難免有一點「既視感」，然而此外型對於執機書寫仍然有十分大的優勢，相信一向追捧 Galaxy Note 系列的用戶會感到相當滿意。

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Note 系 S Pen 手寫功能升級回歸

今代 Galaxy S22 Ultra 在在繼承了 S21 Ultra 的 S Pen 支援以外更首次加入 S Pen 筆槽，可見 S Pen 功能將會是今代重點，而這從 Galaxy Note 而來的手寫筆功能來到 S 系列機上亦有所提升。

除了過往的輸入配套如 Air Command、Notes 等全數回歸，手寫筆又加入了新晶片與及AI 人工智能預測，令手寫反應大幅提升至 2.8ms，加上紙筆磨擦的音效，在 S22 Ultra 上的書寫反饋比過往更接近真實的紙筆輸入效果。

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2022 年旗艦級攝力初探

在拍攝性能上，S22 Ultra 就繼續過往 S 系列 Ultra 機的策略，將最強的拍攝硬件塞入機內，故其除了配置 Samsung 當今最強的 1.08 億像素主鏡頭之外，還加入了 10 倍光學變焦潛望鏡頭，感覺上就是一部配置了最強相機硬件的 Galaxy Note - 在過往兩代，Note 系列新機總因要避免與 S 系列機種定位相沖，而在這個範疇有點縛手縛腳。

今次我們測試的是未正式上市的工程機，故未能將實機試相展示予各位參詳，然而在當日的短暫測試當中，不難感受到 Samsung 將 S22 Ultra 的拍攝體驗再向上提升，尤其是夜拍功能之上，的確比從前以更快的速度拍攝到更少雜訊的相片。

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