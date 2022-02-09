Samsung Galaxy S22、S22+ 上手試｜Samsung 在剛舉行的 Unpacked 發布會之上帶來全新的 Galaxy S22 系列，當中以 Note 身姿重生的 S22 Ultra 自然是全晚焦點，但價格較為親民的 S22 以及 S22+ 兩部「細機」，雖然對比上一代的改變不算大，但其實亦未算全無賣點可言。



如非有新色加持，用戶可能比較難分辨圖中的是 S22 系列還是上代的 S21 吧？（蔡浩騰 攝）

在發布會之前，《香港01》科技玩物記者就稍為試玩過 Galaxy S22 系列各機，以下就為大家分享一下 S22 及 S22+ 兩部機的速試後感。

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Galaxy S22、S22+ 外貌相似、材料革新

新推出的綠色機身 Galaxy S22+ 沒有了幻彩效果，感覺更為簡約（林勇 攝）

由於今代 Galaxy S22 Ultra 用上了 Note 系列的設計，在拍攝規格上又特別強勁，故規格較次的 Galaxy S22 以及 S22+ 可以視為真正的「一對」，而由 S21 系列繼承而來的金屬相機框體則令這兩部手機與 S21 十分相似。

不過今代 Galaxy S22 全系列都一同改用 Armor Aluminium 以及 Corning Gorilla Glass Victus+ 前後玻璃，故即使其外觀設計與 S21 系列非常相似，拿上手後的手感都有相當改進，尤其是最平價的 S22（上一代 S21 的機背物料為塑膠）。

👇👇👇按圖放大看 Galaxy S22、S22+ 機身細節👇👇👇

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Samsung Galaxy S22 系列規格對比

在外觀上 S22 及 S22+ 有相當多的類同之處，而在規格方面，Samsung Galaxy S22 以及 S22+ 有多方面如屏幕材質、記憶體規格都一樣，只不過 S22+ 的屏幕亮度就提升到 1750nits、與 S22 Ultra 看齊，同時電池容量以及充電輸入亦比 S22 更強，預料在日常使用中，Galaxy S22+ 會比 S22 更為方便。

由於今次測試的 Samsung Galaxy S22 以及 S22+ 皆為未上市的工程版本，其作為一大主打的拍攝功能未能詳細測試，預料在正式上市時會有更詳細的評測文章，各位有興趣的讀者可以留意我們的更新。

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