一部iPhone用唔用到4年？網民一回覆令他放心｜智能電話早已成為生活的一部份，甚至一部手機都不夠，有人同時使用多部手機處理日常事務。不過，高階手機的價格並不便宜，要每代追新款可能有點吃力，但在買手機前又有沒有想話將會用多久呢？

近日，一名台灣網民開 post 問：「一台（部）iphone可以用四年以上嗎?」，結果引來很多網民回覆「可以」，甚至指 4 年只是基本。



iPhone 13 Pro（Apple 圖片）

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$0 機價簽長約

台灣網民在 PTT 以「一台（部）iphone可以用四年以上嗎?」為題開 post，指自己為了可以 $0 機價換 iPhone，以及使用無限 5G 網絡，與電訊商簽下 4 年高月費的長 plan。如果下次都想用 $0 機價換 iPhone 的話，就要等 4 年合約完結之後，所以想知一部 iPhone 能否使用 4 年或以上。

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機皇 iPhone 6s 用到現在

不少網民回覆，iPhone 當然可以用 4 年以上，只要過程中換電就能再撐下去，更有網民反映，iPhone 6s（2015 年 9 月推出）換過一次電，已經用了 6 年之久。可見，只要保養好電池，普遍網民都認為 iPhone 的硬件耐用性都不錯。不過，最後也有網民「突破盲腸」指出，與其簽長約換 $0 機價 iPhone，用信用卡拉高期數分期可能更划算。

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資料來源：PTT

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《戀上換裝娃娃》無疑是2022年1月動畫番組中，除《鬼滅 遊郭篇》、《進擊的巨人Final》這些大波士級作品外，引來最多討論話題的一部！加上有造型可愛又性感的女主角喜多川海夢，網上有大量cosplay靚相+同人插畫；近日出版社在twitter發起「＃みんなの海夢」（大家的海夢）cosplay圖召募活動，又找來伊織萌扮海夢，人氣一時無兩。

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