豐澤開倉 2022年2月｜豐澤荃新天地1期清貨特賣場，即日起至2月20日進行陳列品開倉，主要為家電產品：Dyson風扇、BRUNO氣炸鍋、惠而浦洗衣機、TOSHIBA蒸焗燼、Panasonic風筒，還有少量手機、耳機。數量有限，售完即止，即睇現場直擊實況：



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豐澤開倉2022荃灣直擊（鍾世傑 攝）

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Panasonic變頻式燒烤微波爐

NN-GD37H（23公升/1100瓦特輸出），微波爐陳列品有甚麼好？因為根本就沒有用過，其實消毒清潔後就跟全新沒分別！（原價＄1,298/陳列品$779）

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BRUNO 氣炸鍋 BAK803-IV

超可愛紫色機身，IMD輕觸式時間及溫度操控面板，配 2.6L 易潔炸籃及濾油架，1400W 熱空氣360°循環。（原價＄798/陳列品$480）

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DAEWOO SG-2717C 大宇無油煙電熱烤盤

使用水冷過濾技術，烤肉無油煙。雙U型發熱管導熱均勻、5分鐘速烤，底部有抽屉式接水盒，容納油煙沉降，食得健康。（原價$1098／陳列品$659）

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日期：即日起至2022年2月20日

時間：每日11：30至晚上21：00

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G66及G80鋪



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