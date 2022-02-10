5G減價｜5G 網絡在香港已推出接近 2 年時間，但未算十分普及，主要原因仍是「月費太貴」，坊間一直有聲音指 5G 月費 Plan 需要減價才能吸引更多用戶轉用，然而各大電訊商一直「敵不動、我不動」。

直到日前，5G 減價戰似乎終於打響了「第一槍」 － 不止一間電訊商不約而同地推出 5G 月費優惠，最平價＄149 就已經有 100GB 數據使用！



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3HK、HKBN － ＄149 有 100GB、過後無限繼續用

首先減價的有 3HK 以及 HKBN（以防大家不知，HKBN 提供的 5G 其實都是租用 3HK 網絡的），兩者的價格一樣，都是月費＄149 另加＄18 行政費，即每月＄167；計劃內的首 100GB 數據為 5G 無限速，而在 100GB 數據用完後，客戶依然可以最高 5Mbps 的速度無限上網至該月份結束。兩台的減價皆為限時優惠，據資料指需要於 3 月 31 日前簽約至少 24 個月方能享用優惠。

值得一提的是，雖然價格及所用的網絡都一樣，但留意 3HK 與 HKBN 各自所提供的「贈品」都有所不同，例如 3HK 以此計劃上台就直接送 3000 易賞錢積分，而 HKBN 就送自家防毒軟件、4G Wi-Fi 蛋、若然加購 Disney+ 還可以享有 6 個月的 Disney+ 月費回贈。

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中國移動香港 － 全 Plan 半價！

可能見到 3HK、HKBN 發力，在 5G 板塊發展得不錯、且向來打著性價比旗號的中國移動香港 CMHK，在較早前亦以「抗疫」之名推出半價優惠，最平價的 100GB 月費計劃與 3HK、HKBN 的內容基本相同，依然是＄149+$18 行政費享有 100GB 數據、其後 5Mbps 任用（另送 6GB 中國及澳門數據…現階段似乎不太實用）。

但中國移動今次的優惠最強之處是 200GB、300GB Plan 同樣是半價，換言之＄249 就已經可以用到 300GB 5G數據；而反觀目前還未減價的 csl.，月費＄298 亦只僅得 12GB 數據，可見今次幾間電訊商減價優惠的力度之強。

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學生專用 5G Plan 都未夠抵？

消委會早前就搜集了 85 個 5G 月費計劃，當中最平價的學生專用 100GB 數據方案月費為＄198，同樣是在數據量用完之後依然可以保持 5Mbps 的限速上網，已經算是多個計劃中最為抵用的一個，但依然未及今次已經減價後的月費計劃平價👇👇👇

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