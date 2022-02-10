Samsung Galaxy S22正式發布　一圖看懂系列機型與所有配置

2月9日晚23:00，三星Galaxy新品發布會正式舉行，此次三星為用户帶來了新機三星Galaxy S22系列、平板產品三星Galaxy Tab S8系列、三星Galaxy Watch4手錶以及系統One UI 4。
為了幫助讀者朋友簡單高效的購物，中關村產品庫的同學連夜做出了三星Galaxy S22系列三款產品配置的對比圖，簡單明瞭，一眼看懂。
Samsung Galaxy S22系列有什麼不同，點擊圖片看清楚。
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大家可以在圖中看出，從外觀和基本硬件配置，三星Galaxy S22以及三星Galaxy S22+是屬於一個系列，二者除了機身重量、屏幕大小，電池容量之外，剩餘的配置基本一樣。
而三星Galaxy S22 Ultra雖然在命名上屬於S系利，但是在外觀配置方面完全繼承了已經消失的三星Note系列。可以看出，三星正在調整自己的產品線，原來的S和Note雙旗艦變成了S和摺疊屏系列，Note系列被劃分到了S系列中。
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