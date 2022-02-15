新冠肺炎快速測試｜Omicron 變種新冠病毒近日在香港肆虐，每日確診人數逾千，檢測中心更是被勒令強檢市民迫爆、輪侯時間達數小時。

如果只是想要確認自己是否感染新冠病毒，針對新冠肺炎病毒的快速檢測套裝目前已經在網上有售，不用在檢測的同時出門冒著感染的風險聚集；然而經市民連日搶購，各大平台的庫存皆已見底。（內容持續更新）



《香港01》科技玩物記者就集合了香港多個網購平台，在未來一段日子會不斷更新其新冠肺炎快速測試包的剩餘貨量及補貨情況，如果有需要購買的話可以留意此文的每日更新。（最後更新：2022 年 2 月 14 日 15：00）

香港可網購新冠病毒快速測試套裝概覽

因應需求，在香港可經網購渠道購得之新冠肺炎快速測試套裝選擇越來越多，除了不同品牌，亦有提供不同的檢驗方式如口／鼻拭子、採血針採血等等，暫時最主流的有以下 8 款👇👇👇

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各網購平台貨量持續更新（最後更新：2022 年 2 月 14 日 15：00）



【1】屈臣氏 － 新貨上架、設限購數量

屈臣氏早前於其網購平台網站推出了數款新冠病毒的快速測試工具供選購，經過連日來的缺貨之後，至今日（2月15日）終於有兩款新貨上架，不過就設每人限購數量，應該可以支持一段時間。

屈臣氏終於不止昂貴的 Circle Healthpod 有貨（圖 屈臣氏）

LABNOVATION 新冠病毒快速抗原檢測套裝

1 件裝（＄120） － 有貨（每人限購5件）

SG DIAGNOSTICS 新冠病毒快速抗原檢測套裝

2 件裝（＄240） － 有貨（每人限購1件）

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

DR FREEMAN 新型冠狀病毒抗體快速檢測

2 件裝（＄135） － 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄150、易賞錢價＄120）－ 缺貨

25 件裝（＄3000）－ 缺貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

1 件裝（＄450） － 缺貨

ARISTA 新冠狀病毒抗原快速測試棒

1 支裝（＄168） － 缺貨

👉👉👉屈臣氏新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【2】萬寧 － 暫時全部缺貨

萬寧網店的情況不比屈臣氏好多少，其已上架的幾款快速測試套裝皆顯示「暫時缺貨」，連稍早時間曾見短暫返貨的 INDICAID 以及 CO-Check 兩個品牌出品現在都已告售罄。

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

1 支裝（＄125） － 缺貨

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

5 件裝（＄500） － 缺貨

Arista即驗即知新冠病毒測試棒 1支

1 支裝（＄168） － 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 缺貨

CO-Check新冠病毒快速檢測劑

1 件裝（＄150） － 缺貨

👉👉👉萬寧新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【3】莎莎 － 新貨上架

專營藥妝的莎莎網店亦有快速檢測工具出售，早前幾款快速檢測工具暫時都被搶購至缺貨，不過在今日（2月15日）開始有新種貨品上架，而且大部份都仍然有貨，而且 BGI X YHLO 新冠快速抗原檢測試劑亦開放預購。

Arista即驗即知新冠病毒測試棒

1 支裝（＄168） － 缺貨

Longsee 新冠快速抗原檢測試劑

25 份裝（＄1750） － 有貨

Lifecosm 新冠快速抗原檢測試劑

25 份裝（＄1750） － 有貨

HECIN 新冠狀病毒抗原快速檢測套裝

1 件裝（＄108） － 有貨

BGI X YHLO 新冠快速抗原檢測試劑

5 件裝（＄388） － 缺貨（預售、暫定 2 月 18 日發貨）

👉👉👉莎莎新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【4】INDICAID － 限購中、送貨需時

政府早前決定向市民公開派發新冠快速檢測套裝，而因而聲明大噪的 INDICAID 妥析，一樣有自己的門店與網購平台，其快速抗原檢測試劑盒目前於其官方網站上仍然可以訂購，但由於反應熱烈而施加了限購措施，同時其出貨日期亦表明需要 8～10 日，如果急用的話或許不會將之當成首選。

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 有貨、每人限購 10 件

25 件裝（＄3000） － 有貨、每人限購 5 件

👉👉👉INDICAID 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【4】01Mall－日內到貨多種選擇、＄100左右入手

另外在《香港01》的網購平台 01Mall 當中，不同品牌的新冠病毒快速檢測包亦已陸續上架，並於未來數天內可以直接發貨到府上，暫時未見有缺貨情況，各位有需要就要快出手啦。

SG診斷中心 COVID-19 快速抗原檢測試劑

2 件裝（＄440） － 有貨

IAP抗疫 - 新冠病毒肺炎COVID-19 快速抗原測試套裝

1 件裝（＄109） － 有貨

可托測試® Covid-19 新冠抗原快速檢測

1 件裝（＄110） － 有貨

尚醫健康 CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒

五盒裝（＄498） － 有貨

👉👉👉01Mall 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

其他現貨入手途徑：HKTV Mall、Price 網購

只要登入 HKTVMall 搜尋「新冠」或「快速測試」等關鍵字，一樣可以找到快速測試工具的現貨（圖 HKTVMall）

各大平台都出現缺貨潮，心急想要為自己或家人檢測又要怎樣做？其實新冠快速檢測工具的貨量仍然相對充足（至少不會像兩年前的口罩般需要搶購），即使屈臣氏、萬寧等大平台被買到缺貨，各位仍然可以在不同的網店、網上百貨平台如 HKTVMall、Price 網購找到同類型的貨品，品牌選擇有 Deepblue、Pro-Medix 等等，而價錢由＄100～200 不等。

EESE 網店

網上百貨店 EESE 日前亦上架了幾款新冠快速檢測工具，售價由＄79 起，比起各大平台更為便宜，而且仍然供應充足。

👉👉👉EESE 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

ACCMask 網店

專營口罩的 ACCMask 亦有入貨一批 Deep blue 快速測試棒，優惠價僅 ＄108 一支

👉👉👉ACCMask 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

FreightAmigo

另外亦有初創公司眼見疫情嚴峻，最近亦在其 Facebook 專頁上以成本價發售快速測試包，雖然過程中要按讚及分享等，但如果真的心急要購入新冠快速測試工具的，都可以按此連結了解一下。

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雖然位於竹篙灣的隔離中心有基本的生活設施，但如果要與外界保持聯繫、又或是要睇片打機解悶的話，就要自行預備自己的流動上網方案了👉👉👉趁著下一輪隔離人潮即將來可能出現，我們就再踏足竹篙灣，實地測試一下各網絡商的網速水平。