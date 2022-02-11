Android 13開發者預覽版釋出　加強隱私保護　首批升級機型限這些

據XDA報道，Google第一個Android 13開發者預覽版正式上線。



據稱，Android 13 繼承了 Android 12L 上的分屏模式。兩個App可以同屏顯示，窗口可以拖拽，實現類似PC的多任務控制體驗。

Android 13的開發者預覽版，將會加強隱私保護。

值得一提的是，Android 13 加強了隱私保護。用户可以授權應用訪問特定照片或視頻，而不是授予應用全部訪問權限。

Android 13的功能展示。（google）

按照慣例，今年下半年（預計10月左右）將推出Android 13正式版，Google Pixel機型將成為首批嚐鮮，以及Google Pixel 7 系列將預裝 Android 13。

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