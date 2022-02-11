iOS15.3.1｜Apple 突然推出 iOS 15.3.1 和 iPadOS 15.3.1 更新，今次沒有特別推出新功能，重點放在修復兩個重要的安全漏洞上，尤其是 Safari 的 WebKit 漏洞，避免用戶的 iPhone／iPad 會受到黑客攻擊。



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修正點字顯示器bug

點字顯示器是把iPhone螢幕的訊息，輸出到點字電子顯示器上，幫助失明人士讀取內容，iOS 15.3.1 修正會出現停止回應的漏洞。

修正Safari Bug

Safari 之前出現過 WebKit 漏洞，黑客可利用這個漏洞在 Safari 網頁上加入惡意代碼，當用戶進入這些網頁時，iPhone 有機會執行任意代碼，從而受到黑客入侵，或令個人資料洩露。

👇👇iOS15.3.1修正 Safari 漏洞👇👇

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iOS 15.4 預告

iOS 15.4 為用戶解決現時 Face ID 功能的缺憾，不需用 Apple Watch 輔助解鎖 iPhone，將支援戴口罩直接解鎖 iPhone，甚至有用家在 beta 版測試可以在 Apple Pay 支付時使用。除了戴口罩解鎖 Face ID 外，iOS 15.4 也新加入其他實用功能，點圖即睇 7 大實用即新預告。

👇👇iOS 15.4 七大實用功能更新👇👇

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資料來源：9To5Mac

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