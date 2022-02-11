Windows 11 推出後，其新加入多個實用功能吸引到不少用戶下載升級，不過，由於今次 Windows 11 提供 Windows 10 用戶免費升級，所以令不少黑客藉此機會設下陷阱，等大意的用戶下載假的更新檔，從而入侵其電腦偷走個人資料或電腦資源。



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HP 安全研究團隊近日發現，網絡上有一個新的假冒 Microsoft 官網，用上了非常相似的網域名稱「Windows-upgraded.com」，與真正的 Windows 11 官網用上相若的網頁設計，如果沒有細心留意的話，好大機會中伏。

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黑客利用假冒 Microsoft 官網，當用戶下載隻的更新檔「Windows11InstallationAssistant.zip」後，解壓出一個 753 MB 的安裝檔，內含六個 Windows DLL，一個 XML 檔和一個可移植的執行檔，HP 安全研究團隊認為，這個檔案的大小可以越過防毒軟件的掃瞄，因此惡意程式很容易順行運行。

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這個假冒的安裝程式，內含有 RedLine Stealer 惡意竊取程式，它會潛伏在電腦上，收集用戶的電腦數據﹑軟件資料，甚至是瀏覽器儲存的密碼和信用卡資料。而這類惡意程式，其實很多時都會隨大型的熱門軟件和不法網站的遊戲檔案上出面，因此下載前應小心檔案來源，以及網站的真確性。

資料來源：HP

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