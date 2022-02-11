口罩FaceID｜肺炎疫情已經持續近 2 年時間，口罩已幾成日常裝備之一，而早前 Apple 終於在 iOS 15.4 Beta 版本中試行戴著口罩同樣能解鎖的 FaceID 面孔辨識解鎖功能，引來一眾 Fans 正評；然而不久後就有消息指這個特殊的 FaceID 功能只能在較新的機種上用到，惹來用戶反彈。



Apple 在 iOS 15.4 Beta 加入口罩 FaceID 功能，本身十分實用，但原來並不是所有機都用得？（林勇 攝）

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口罩 FaceID 只供 iPhone 12 或以上機型使用？

雖然加入口罩 FaceID 功能的 iOS 15.4 目前尚在 Beta 試用階段，但相信 Apple 會在未來的 iOS 15.4 中將此功能正式實裝，而在疫情未完之前，口罩 FaceID 亦鐵定會成為 iPhone 用戶間必用的功能之一。

然而口罩 FaceID 原來只對應 iPhone 12 或以上的機型，其他舊機即使可以升級 iOS 15.4 Beta 仍未可以用到此功能，換言之只有近 2 年推出市場的 8 個型號的 iPhone 用戶可以享受「不除罩解鎖」的特權。消息一出，立時引起一眾 iPhone 用家揣測，議論這是否 Apple 為了驅使用戶換新機的另一舉措。

以前iPhone需要利用掩半張臉來「欺騙FaceID」才可實現口罩解鎖，但成功率不高，使用時又要露出半個鼻出來，非常麻煩。現在iOS 15.4終於正式加入口罩解鎖功能，從善如流值得一讚。

不過 Apple 在話題進一步發酵之前就選擇了即時回應，官方指出，之所以 iPhone 11 或以前的型號未能使用口罩 FaceID，是因為這個新功能採用了特別的演算法，以眼睛周圍輪廓特徵來驗證。

而這個演算法需要用到新版本 iPhone 前鏡頭當中的 Deep Fusion（深度融合）功能，而這個功能直到 iPhone 12 或之後才正式加入到 iPhone 的前鏡頭當中，故舊機未能使用僅因為硬件上的限制，而非出於 Apple 的營銷策略。

深度融合功能最早在 iPhone 11 上出現，然而當時只有後面的主鏡頭可用，至 IPhone 12 系列起才將相關功能引入到前鏡頭（圖 Apple）

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三步為iPhone設定升級版口罩FaceID解鎖功能

雖然 Apple 表明舊機未能使用口罩 FaceID 只是硬件上的限制，但今次推出的功能實在相當實用，而且設定簡單，即使 Apple 沒有明示用戶購買新機，相信看畢測試步驟之後，它亦會成為舊 iPhone 用戶的換機理由之一👇👇👇

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