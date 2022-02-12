SIM 卡實名制｜香港政府在 2021 年度火速通過並實施「電話智能卡實名登記制度」、亦即是「電話 SIM 卡實名制」，而在長達 6 月的首個階段之後，SIM 卡實名制將會在今年的 3 月正式全面實行。



2021 年 1月29日，商務及經濟發展局提出，就電話智能卡實名登記制度展開公眾諮詢。（梁鵬威攝）

SIM 卡實名制之前因後果、10大必知 Q&A

電話 SIM 卡實名制由咨詢、立法到實施之間不足一年，算是十分倉促，亦因為如此，社會公眾對於新政策都抱有大量疑問，包括政策推行背後的原因、實名制的限制以及所需要的登記資料等等。

《香港01》科技玩物記者就根據政府公開的資料，整理出香港用戶必知的 10 個 Q&A，讓大家在政策全面實施前更快速地了解電話 SIM 卡實名制的政策內容。👇👇👇

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這個日期前買卡可以免實名用多一年？

疫情之下，旅遊 SIM 卡完全滯銷，而SIM 卡實名制更可能對專營年卡、無約 SIM 卡的零售店鋪帶來進一步打擊（蔡浩騰 攝）

電話 SIM 卡實名制即將在 2022 年 3 月 1 日正式推行，在這個日子之後發售的儲值 SIM 卡（即坊間稱之為「月卡」、「年卡」等不需上台簽約就可以使用的無合約 SIM 卡），在插入手機激活後，都要先經過實名登記的程序方能正式啟用，換言之，未來不記名的「太空卡」將會絕跡。

然而這 SIM 卡實名制尚有一個「寬限期」，就是在今年 3 月 1 日前所購買的 SIM 卡，仍然可以不進行實名登記直至 2023 年的 2 月 23 日，在此日期之後除非已完成實名登記程序，否則將不能繼續使用，變相在剩下的大半個月內買卡，就可以享有長近一年的免實名使用空檔。

實名制「尾班車」SIM卡推介

在「太空卡」最後的時光想要趕一下尾班車，購買一張不會佔用自己實名名額、又有著不俗性價比的 SIM 卡？早前我們在推介疫情隔離時預備的「走佬袋」SIM 卡時就有5 張不俗的選擇，各位可以參考一下👇👇👇

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新年個個望「發財」，不知各位又有何門路？在 Bitcoin 等加密貨幣之後，2021 年尾又輪到 NFT 被熱捧，我們經常聽到 NFT 易手成交價高達十萬、甚至數十萬港幣，又有消息指港台明星都有參與其中，當中更包括了紅透半邊天的組合 MIRROR 成員 Ian 陳卓賢。👉👉👉究竟 NFT 是甚麼？想交易、投資又要從哪開始？