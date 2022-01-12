Motorola Razr 3曝光　縱向摺疊屏　搭載Snapdragon 8旗艦處理器

去年12月，華為發布了首款縱向摺疊屏手機P50 Pocket，首發起售價8988人民幣，外觀設計非常不錯，對手機顏值有高要求的小夥伴兒們可以關注一下。



隨後，聯想集團中國區手機業務部總經理陳勁預告，Motorola打造的第三代摺疊屏手機即將登場。

現在，外媒XDA揭開了Motorola第三代摺疊屏Razr 3的神秘面紗，這是一款支援縱向摺疊的新旗艦。

爆料稱Motorola Razr 3搭載高通Snapdragon 8旗艦處理器（首款曝光的Snapdragon 8縱向摺疊屏手機），最高配備12GB記憶體，主屏為挖孔屏形態，更新率為120Hz。

XDA指出，Motorola Razr 3搭載Snapdragon8意義重大，因為這是真正意義上的Motorola旗艦摺疊屏，此前Motorola第一代、第二代摺疊屏都使用的是高通7系處理器，第一代是Snapdragon 710，第二代是Snapdragon 765G。

此外，爆料稱Motorola Razr 3也有副屏，它和華為P50 Pocket一樣可以顯示通知、來電訊息等。

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