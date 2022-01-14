Ian＠MIRROR投資NFT｜在 Bitcoin 等加密貨幣之後，2021 年尾又輪到 NFT 被熱捧，我們經常聽到 NFT 易手成交價高達十萬、甚至數十萬港幣，又有消息指港台明星都有參與其中，當中更包括了紅透半邊天的組合 MIRROR 成員 Ian 陳卓賢。

究竟 NFT 是甚麼？想交易、投資又要從哪開始？以下就先為大家帶來最簡單易明的入門資訊。



NFT 藝術品項目近一年來被受熱捧，就連港台明星都有參與，當中以香港起家的「MonkeyKingdom」系列就連 MIRROR 的 Ian 亦有沾手，買得之後更將圖像變成自己的 Instagram 頭像

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NFT 頭像價值可過百萬？5 個交易入門 Q&A

NFT 在 2021 年中迎來爆發期，不同的藝術品以過百萬美元成交，同時網絡上亦誕生了不同以 NFT 為核心的項目，涵蓋範圍包括音樂、遊戲，而 Facebook 更在年尾時分表明未來會向「元宇宙」概念進發，因為元宇宙本身就需要用到 NFT，故令 NFT 這一新晉概念進一步活躍於人前。

全球最早的 NFT 項目之一 CryptoPunks 之頭像，交易價格屢創新高

但講了這麼多，「NFT」究竟是甚麼？NFT 亦即 Non-Fungible Token（非同質化代幣），與 Bitcoin 比特幣、Ethereum 以太幣等同屬於以區塊鏈技術為基礎的加密數碼資產，但它不能像 Bitcoin 一樣分拆成多個小單位進行交易，反之就是一枚「獨一無二」的代幣存在，故在現在主要作為某一數碼媒體的擁有權證明，未來可以活躍於娛樂、遊戲等範疇。

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明星效應助升價、NFT 值得入手嗎？

NFT 交易價格屢創新高，對於想賺錢的網民而言自然有一定吸引力，在網絡上頻頻就有人問到「NFT」是否值得入手的一類問題。但其實只要除去「加密資產」這個概念的外皮，NFT 項目其實與一般的藝術品沒有兩樣 － 縱然會畫畫的人有成千上萬，但《蒙羅麗莎》就只有一幅，有畫會被炒至天價，也自然有作品價值歸零。

這兩個 Phanta Bear NFT 頭像，你會用多少錢去購買？如果你知道它們是由周杰倫及其妻子昆凌擁有的，你又覺得價值多少？ （圖 Instagram @hannah_quinlivan、@jaychou）

雖然說 NFT 在未來的 Web 3.0 世代將有可能成為必要技術，但藝術品、頭像目前的高價，明顯帶有巨量的泡沫成份，更有大批是利用明星效應製造出來的溢價，投資會否獲利，對於眼光與運氣都有一定的要求；另一需要注意的是，目前 NFT 項目的交易在香港以至全世界都尚未有一系列有效的法規進行監管，故入場投資前，務必清楚 NFT 的性質與以及風險。

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史上 10 大成交價最高 NFT

一些被受追捧的 NFT 項目，標價可以由十多萬美元起跳

你以為過百萬、過千萬美元已經叫貴價嗎？NFT 藝術品目前正身處在投資熱潮的中心點，交投極度熱熾，每天單是用於單一交易平台作買賣的「手續費」都消耗接近數千萬美元，而在這個範疇的藝術品價格可以有多瘋狂？以下就為大家帶來單單在 2021 年交易、最高成交價的 10 大 NFT 藝術品👇👇👇

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連夜看手機，或許也是因為未能入睡，內地近年興起的「哄睡師」，主要指以語音聊天平台接單，並以說故事、白噪音或類似 ASMR 的語音對話為客戶達到放鬆、助眠的效果。然而在助人入眠以外，語音聊天的內容實在太過廣泛，👉👉👉不少語音平台的「供需」發展逐漸傾向色情，用戶原本要好好入眠，卻因為「血脈沸騰」而久久未能進睡。