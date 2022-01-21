I.T 和 HKTVmall 合作推出的新網購平店「EESE」，主打時尚生活，由電視、電腦、音響，到汽車電子產品都能在「EESE」找到。適逢虎年將至，「EESE」即日起推出新年優惠，Dyson、Marshall、Panasonic等家居電器低至半價，最適合為家居送舊迎新。



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新年派利是

由即日起至 1 月 31 日，登入成為「EESE」會員，可以抽取期間限定利是，包括全單免運費、「EESE」利是封，以及最高 $88 現金券，購物滿 $400 即可使用折上折優惠。

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由即日起至 1 月 31 日，「EESE」網店過千款家庭電器及家品，包括 Deerma 無線吸塵機、Dyson 風扇、récolte電熱鍋等，低至半價推出。想了解這個新網購平台有什麼家電抵買？即睇以下推薦產品：

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