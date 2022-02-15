《Wordle 》在全球爆紅後，慢慢出現不同的變化版，中﹑英﹑數都有，甚至連 Pokemon 都可以用 Wordle 玩法去猜角色。今次就一次過介紹 7 個另類﹑有趣版本的《Wordle》，更有適合自稱「雀聖」的你去挑戰的《Mahjong Handle》。



《Mahjong Handle》麻雀版Wordle

麻雀版Wordle

《Mahjong Handle》要一次過猜 14 隻牌，總共可以猜 6 次，猜中顯示藍色，錯位紅色，完全沒有出現灰色。這個玩法難的地方是，要猜最後叫食糊是那一隻牌，因此它的位置並不是和前面的牌順次序。

每個牌例最少要有一番，而且排列是由細至大，如牌中有123萬﹑234萬的組合，就要輸入「122334」，可能這和部份人執牌的方式有點不同。《Mahjong Handle》可以每 6 小時玩一次，並不要等 24 小時，玩得多可能連牌技都有所提升。

《Squabble》99人大逃戰版Wordle

大逃殺版Wordle

《Squabble》玩法和《Wordle》沒大分別，不過加入多人遊戲，猜對可以扣對方血來回復自己血量，最高支援 99 名玩家參與，對自己的英文生字水平有信心，可以去挑戰一下。

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《Wordle》在全球大熱，人氣之高應該不用再多作介紹，但你以為只是一隻猜字遊戲就太天真，原來也能成為救人一命的關鍵，成功意外拯救一名 80 歲婦人的生命。

想知《Wordle》點救人一命？即睇：《Wordle》意外救人一命｜80歲婦人被綁架 竟全靠《Wordle》脫險