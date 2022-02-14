Samsung Galaxy S22 跑分｜Samsung 早前發表了 2022 年首款旗艦、Galaxy S22 系列三機，作為國際市場中首個全都採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 處理器的系列，相信有不少 Fans 對其處理能力都相當期待，尤其它是否能有戰勝 iPhone 的效能，更是網上其中一個議論重點。



Samsung 最新的 S22 系列，對比 Apple 上年度發售的 iPhone 13 系列，在數據上誰更強？

👉 快刪！Android 6款QR、PDF免費App暗藏木馬 30萬人銀行資料被竊

Samsung Galaxy S22 系列跑分輸 iPhone 13？

那究竟 S8 Gen1 是否可以提供可以與 Apple iPhone 13 內的處理器、亦即 A15 相近的處理能力？很可惜，答案為「否」，而且還要相差一段頗遠的距離。

外媒 PCMag 在日前就找來了即將公開發售的 Galaxy S22 系列實機進行四輪跑分測試，結果顯示 Galaxy S22 系列的處理效能對比上一代只有些微進步，而在幾輪跑分的表現上，更是明顯落後於上年度 9 月發表的 iPhone 13 Pro Max👇👇👇

👉 YouTuber遺失iPhone驚見定位在先達 得女神襄助、最後竟失而復得

Galaxy S22 潛藏過熱危機？

Samsung Galaxy S22 系列除了在跑分數據上未能追上 Apple iPhone 13，在測試過程中，PC Mag 方面更發現了另一個問題－S22 系列所使用的 S8 Gen1 處理器在運作過程中似乎會散發更多熱量，令手機內部溫度提升得更快 － 眾所周知，手機處理器在溫度提升的同時，運作速度會出於保護機制而被拉低。

PC Mag 方面為了取得更進一步的數據，就分別以 S22 系列機種及 S21 機種安裝《CPU Throttling Test》App 進行測試，此 App 聲稱可以在 15 分鐘內令處理器負載提升至 75%，而在實際測試後發現，最新發表的 S22 系列機種有著更嚴重的熱量問題。

Galaxy S22 Ultra 及 S22+（左）在運行同一 App 時。處理器效能因為熱量而逐步下跌（圖 PC Mag）

雖然暫時未知這是出於硬件問題抑或軟件問題，但可以確定的是熱量會成為 S22 系列在運作時的一大瓶頸，而有鑑於 S8 Gen1 已經是目前 Android 陣營所能取用的最強處理器，要在今年在處理器效能上贏過 Apple iPhone 似乎相當有難度。

👉 美國消委會選12款最佳耳機 Samsung/Sony/1More 這款又平又高分

同場加映：Galaxy S22系列、iPhone 13五大範疇評比 2022年頭兩大旗艦對決



Galaxy S22 作為 2022 年第一個在國際登場的 Android 旗艦系列，少不免地會被一眾手機用家拿來與手機界獨霸一方的 Apple iPhone 13 系列作對比，雖然在處理器上難以取勝，但其實 Galaxy S22 系列亦有不少優勝之處，👉👉👉《香港01》科技玩物記者就綜合了各機的規格資料以及網上意見，在幾個範疇上作出評比。